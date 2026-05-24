Трубин прокомментировал возможный уход Моуринью из "Бенфики"

Украинский вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин поделился мнением о возможном уходе главного тренера команды Жозе Моуринью.

Я очень рад, что имею шанс работать с ним — это один из лучших тренеров в истории футбола, он выиграл практически всё. Он дал мне много нового опыта. Я надеюсь, что он останется в "Бенфике", и мы продолжим путь вместе", — передаёт слова Трубина Al Arabiya English.

Ранее сообщалось, что Моуринью практически договорился о работе в мадридском "Реале". По словам Трубина, он счастлив работать с таким тренером, как Жозе."Мне сложно что-то сказать. Он топ-тренер, и неудивительно, что крупнейшие клубы могут пытаться его заполучить. Но это не моя зона ответственности.Жозе Моуринью возглавляет "Бенфику" с сентября 2025 года. Под его руководством команда провела 45 матчей, в которых одержала 27 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Трофеев в сезоне 2025/2026 "Бенфика" не выиграла.