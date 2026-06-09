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"Атлетико" высмеял заявление "Реала" о попытке купить Альвареса

Мадридский "Атлетико" иронично отреагировал на заявление "Реала" о попытке приобрести нападающего Хулиана Альвареса.
Фото: Getty Images
Ранее "сливочные" сообщили, что предложили за аргентинского форварда 150 миллионов евро, однако получили отказ. В заявлении "Реала" подчёркивалось, что предложение было сделано "в рамках хороших отношений между клубами".

Ответ "Атлетико" оказался предельно лаконичным. В социальных сетях клуба появилось сообщение, состоящее из пяти смеющихся эмодзи.

Напомним, сумма отступных за аргентинского нападающего составляет 500 миллионов евро.


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