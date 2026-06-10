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"Вы смешите нас даже больше, чем "Барселона". "Атлетико" обратился к "Реалу"

Мадридский "Атлетико" выпустил заявление, ставшее ответом на недавнее заявление "Реала" по поводу возможного трансфера нападающего Хулиана Альвареса.
Фото: AS
Если ранее "матрасники" ограничились публикацией пяти смеющихся эмодзи, то теперь клуб подробно прокомментировал ситуацию.

В заявлении "Атлетико" говорится, что клуб не рассматривал и не собирается рассматривать предложения по аргентинскому форварду. Кроме того, представители красно-белых иронично отреагировали на слова соседей о "хороших отношениях между клубами".

- Вы, видимо, перепутали воспитанность с благодарностью, но чтобы не было сомнений: мы вам ни за что не благодарны. Как мы можем с вами не ладить, если вы смешите нас даже больше, чем "Барселона", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее "Реал" сообщил, что предлагал за Альвареса 150 миллионов евро, однако получил отказ со стороны "Атлетико".

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