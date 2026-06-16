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"Барселона" заработает на переходе игрока "Челси" в "Реал" - источник

Переход Марка Кукурельи из "Челси" в мадридский "Реал" принесёт финансовую выгоду не только двум клубам, участвовавшим в сделке.
Фото: Getty Images
Как сообщает Mundo Deportivo, часть средств получит и "Барселона", воспитанником которой является защитник. По информации источника, каталонский клуб заработает около 1,35 миллиона евро благодаря механизму выплат за подготовку футболиста. Таким образом, "Барселона" получит компенсацию за участие в развитии игрока на ранних этапах его карьеры.

О переходе Кукурельи в "Реал" было объявлено 15 июня. Испанец подписал с мадридским клубом контракт сроком на шесть лет. Сообщалось, что сумма трансфера составила 55 миллионов евро.

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