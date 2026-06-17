"Реал" готовит новую попытку подписать игрока "Баварии" - источник

Мадридский "Реал" продолжает работать над трансфером нападающего "Баварии" Майкла Олисе.



Фото: Getty Images

Как пишет журналист Хосе Феликс Диас, испанский клуб не отказался от идеи приобрести французского футболиста. По информации источника, позиция мюнхенцев остаётся неизменной - в "Баварии" не намерены расставаться с одним из ключевых игроков команды.



Олисе перебрался в немецкий клуб летом 2024 года из "Кристал Пэлас". Тогда "Бавария" заплатила за футболиста 53 миллиона евро, а контракт игрока рассчитала до июня 2029 года.



Минувший сезон стал для француза одним из лучших в карьере. В 52 матчах во всех турнирах форвард записал на свой счёт 22 забитых мяча и 31 ассист на партнёров.

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Бавария