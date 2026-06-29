Селюк объяснил, почему Захаряну стоит уйти из "Реала Сосьедад"

"У Захаряна нет развития карьеры в "Реале Сосьедад", играть он там не будет.
Ему надо куда-то уходить, хотя понимаю, что не хочется. Сан-Себастьян - красивый город, там сумасшедшая кухня, море, шикарная природа. Захарян больше думает об этом, чем о футболе", - сказал Селюк Metaratings.
Арсен Захарян перешел из "Динамо" в "Реал Сосьедад" в августе 2023 года. В прошедшем сезоне атакующий полузащитник суммарно провел 448 минут в 17 матчах Ла Лиги, результативными действиями не отличился. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.