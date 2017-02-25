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Вчера 23:01
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"Уотфорд" и "Вест Хэм" сыграли вничью
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"Гуанчжоу Эвергранд" выиграл Суперкубок Китая
Вчера 20:14
"Севилья" одержала волевую победу над "Бетисом"
"Севилья" одержала волевую победу над "Бетисом"
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ЦСКА разгромил норвежский клуб "Будё-Глимт" (10)
ЦСКА разгромил норвежский клуб "Будё-Глимт" (10)
Вчера 19:38
"Бавария" забила 8 голов в ворота "Гамбурга"
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"Ростов" поздравил Миху Мевлю с рождением дочери (1)
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Бибрас Натхо сыграет против "Будё-Глимт" с первых минут (1)
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Франк Рибери может сыграть против "Гамбурга"
Франк Рибери может сыграть против "Гамбурга"
Эдуардо Бериссо: "Сельта" – опасный соперник для любой команды
Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара", отметив уровень соперника.
"Краснодар" пробился в плей-офф турнира из серьезной группы. "Сельту" ждёт тяжёлое противостояние. Намерены подойти к предстоящим матчам в лучшей форме. Мне бы хотелось, чтобы ответная игра прошла дома, но у нас хорошая статистика в гостевых поединках. "Сельта" – опасный соперник для любой команды вне зависимости от того, где проходит игра", – цитирует Бериссо AS.
"Краснодар" пробился в плей-офф турнира из серьезной группы. "Сельту" ждёт тяжёлое противостояние. Намерены подойти к предстоящим матчам в лучшей форме. Мне бы хотелось, чтобы ответная игра прошла дома, но у нас хорошая статистика в гостевых поединках. "Сельта" – опасный соперник для любой команды вне зависимости от того, где проходит игра", – цитирует Бериссо AS.
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