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Эдуардо Бериссо: "Сельта" – опасный соперник для любой команды

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара", отметив уровень соперника.

"Краснодар" пробился в плей-офф турнира из серьезной группы. "Сельту" ждёт тяжёлое противостояние. Намерены подойти к предстоящим матчам в лучшей форме. Мне бы хотелось, чтобы ответная игра прошла дома, но у нас хорошая статистика в гостевых поединках. "Сельта" – опасный соперник для любой команды вне зависимости от того, где проходит игра", – цитирует Бериссо AS.
Теги: Сельта Краснодар
Вчера, 23:47
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