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Люк Шоу: Ибрагимович в порядке, свободно ходил по раздевалке
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал о том, что травма нападающего Златана Ибрагимовича не выглядит серьезной.
"Он в порядке. Он свободно ходил по раздевалке", — приводит слова Шоу Goal.
Ранее наставник "МЮ" Жозе Моуринью заявил, что считает повреждения Ибрагимович и Рохо, которые они получили в матче 1/4 финала против "Андерлехта" (2:1, ДВ), достаточно серьезными.
"Газета.ру"
"Он в порядке. Он свободно ходил по раздевалке", — приводит слова Шоу Goal.
Ранее наставник "МЮ" Жозе Моуринью заявил, что считает повреждения Ибрагимович и Рохо, которые они получили в матче 1/4 финала против "Андерлехта" (2:1, ДВ), достаточно серьезными.
"Газета.ру"
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