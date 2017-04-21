Люк Шоу: Ибрагимович в порядке, свободно ходил по раздевалке

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал о том, что травма нападающего Златана Ибрагимовича не выглядит серьезной."Он в порядке. Он свободно ходил по раздевалке", — приводит слова Шоу Goal.Ранее наставник "МЮ" Жозе Моуринью заявил, что считает повреждения Ибрагимович и Рохо, которые они получили в матче 1/4 финала против "Андерлехта" (2:1, ДВ), достаточно серьезными.