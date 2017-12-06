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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Сенников: "Локомотив" должен обыгрывать "Злин"
Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился мнением о предстоящем матче Лиги Европы"Злин" - "Локомотив".
"Должны выигрывать. Конечно, чехи постараются в последней домашней игре сыграть достойно. Есть небольшие опасение, но с другой стороны, команда Семина сильно мотивирована, а мотивации у "Злина" вообще нет. Они могут сыграть расковано, но все-таки для чего им прыгать выше головы, для чего выигрывать "Локомотив"? Только для престижа. У "Локомотива" есть шансы пройти дальше — это в первую очередь должно сказаться. "Локомотив", по крайней мере в осенний период, доказал, что игры в Лиге Европы стимулируют лучшие результаты в чемпионате России. Для игроков лучше играть постоянно, чем тренироваться недельными циклами. Любые футболисты набирают форму через игры, а не через тренировки", — цитирует Сенникова "Спорт День за Днем".
"Должны выигрывать. Конечно, чехи постараются в последней домашней игре сыграть достойно. Есть небольшие опасение, но с другой стороны, команда Семина сильно мотивирована, а мотивации у "Злина" вообще нет. Они могут сыграть расковано, но все-таки для чего им прыгать выше головы, для чего выигрывать "Локомотив"? Только для престижа. У "Локомотива" есть шансы пройти дальше — это в первую очередь должно сказаться. "Локомотив", по крайней мере в осенний период, доказал, что игры в Лиге Европы стимулируют лучшие результаты в чемпионате России. Для игроков лучше играть постоянно, чем тренироваться недельными циклами. Любые футболисты набирают форму через игры, а не через тренировки", — цитирует Сенникова "Спорт День за Днем".
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