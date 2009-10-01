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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Фратрия": "Црвена Звезда" едет в Москву! Соперник - ЦСКА. Поддержим братьев
Объединение фанатов "Спартака" "Фратрия" сообщил о том, что собирается поддержать "Црвену Звезду" в матчах 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА. Первый матч пройдет 15 февраля в Белграде, а 22 февраля в Москве.
"Црвена Звезда" едет в Москву. Соперник – ЦСКА. Поддержим братьев", – сообщается на странице "Фратрии".
Напомним, "Спартак" и "Црвену Звезду" объединяют дружеские отношения.
"Црвена Звезда" едет в Москву. Соперник – ЦСКА. Поддержим братьев", – сообщается на странице "Фратрии".
Напомним, "Спартак" и "Црвену Звезду" объединяют дружеские отношения.
??? Црвена Звезда едет в Москву! Соперник - цска— Фратрия (@fratria) December 11, 2017
Поддержим братьев @delije_net ? pic.twitter.com/VeDfZyDvPD
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