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"Фратрия": "Црвена Звезда" едет в Москву! Соперник - ЦСКА. Поддержим братьев

Объединение фанатов "Спартака" "Фратрия" сообщил о том, что собирается поддержать "Црвену Звезду" в матчах 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА. Первый матч пройдет 15 февраля в Белграде, а 22 февраля в Москве.

"Црвена Звезда" едет в Москву. Соперник – ЦСКА. Поддержим братьев", – сообщается на странице "Фратрии".

Напомним, "Спартак" и "Црвену Звезду" объединяют дружеские отношения.

Теги: Црвена Звезда Спартак ЦСКА
Сегодня, 16:14
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№67 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 17:54) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
за Звезду! Будет полный стадион стадион Спартаковцев
Регистрация: 24.11.2008
№66 Написал: Rasmuz (Сегодня, 17:53) #
  • 0
  •  (0)
online

А кто кстати содержит Црвену звезду? Не ПАО Газпром случаем.
Регистрация: 29.08.2017
№65 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 17:50) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ну не знаю, у меня лично там ни одного брата нет... фанаты могут болеть за кого считают нужным... я лично буду рад выигрышам любого Российского клуба... как-то негоже в массовку скатываться чисто за компанию...
Регистрация: 14.03.2010
№64 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 17:43) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ответ от болельщиков Црвены Звезды


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№63 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 17:41) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Mahoylich
Цитата: Ольга Топоркова
Сербам удачи, помню их на трибуне рядом в матче с Ростовом, за воротами, фоткались, шарфы сразу обменяли, очень язык похож, фаны ЦЗ.
Но я лично буду за коней, пусть фаны Фратрии болеют хоть за Црвену, хоть за цыган, хоть за Лос-Анджелес Лейкерс, мне пох, я буду за нашу команду, пусть в ней и половина иностранных игроков.

А, я хоть за черта Лысова, но только не ЦСКА.

вот ты своего лысого и гоняешь
жаль в европу редко выходите, что б такое удовольствие получать
Регистрация: 7.09.2015
№62 Написал: Alecs Sp Сочи (Сегодня, 17:26) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Понятно негодование тут многих, одно дело российский клуб, очки в общую копилку , с другой многолетняя дружба клубов , сам как витязь на распутье, хотя это же цыска.....
Регистрация: 25.06.2017
№61 Написал: Grifon Самоварная губерня (Сегодня, 17:23) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Black Fox
мне кажется в этой ситуации они не будут болеть ни за кого

Че это? За партизан. с ливером спаму симпатизировал, с условным реалом или челси тоже симпатизировал бы заклятым. Но с партизаном все однозначно...


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И несмотря на ностальгические формы радости, жить прошлым - это первый признак старости...
Регистрация: 14.04.2009
№60 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 17:21) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ольга Топоркова
Сербам удачи, помню их на трибуне рядом в матче с Ростовом, за воротами, фоткались, шарфы сразу обменяли, очень язык похож, фаны ЦЗ.
Но я лично буду за коней, пусть фаны Фратрии болеют хоть за Црвену, хоть за цыган, хоть за Лос-Анджелес Лейкерс, мне пох, я буду за нашу команду, пусть в ней и половина иностранных игроков.

А, я хоть за черта Лысова, но только не ЦСКА.


--------------------
Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№59 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:11) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
спортаг команда черножопых гандонов и свиней

забанят тебя сегодня smile


--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№58 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:10) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Так что не писди, Костья. Или , от алкоголя все мозги расплавились? Или это мандраж , от того, что сегодня можете оказаться ниже Спартака по турнирной?

а иди ты лесом, Сырьёжа...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№57 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 17:08) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: foxship
Цитата: utekay
спортаг команда черножопых гандонов и свиней

Мальчик, вам сколько лет?

Он давно уже не мальчик, как говорится один раз не ***.з, но у Константина таких раз было много...
Регистрация: 30.08.2009
№56 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:07) #
  • -3
  •  (9)

Каждый волен болеть за кого угодно .

Хочется за ЦСКА ? болей ! За Звезду ? Болей ! За Спартак или Партизан , за Зенит с Динамой !!! Каждый дрочит как он хочет .

Лично я болеть за российские клубы не собираюсь , как и против них . Мне заняться нечем чтоле ? Ваще посрать .
Регистрация: 29.03.2013
№55 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:06) #
  • -5
  •  (13)
online

Цитата: utekay
спортаг команда черножопых гандонов

У нас команда гандонов не Спартак называется . А команда из четырех букофф. Так что не писди, Костья. Или , от алкоголя все мозги расплавились? Или это мандраж , от того, что сегодня можете оказаться ниже Спартака по турнирной?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№54 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 17:05) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: utekay
спортаг команда черножопых гандонов и свиней

Мальчик, вам сколько лет?


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009
№53 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:04) #
  • -2
  •  (12)

Цитата: utekay
спортаг команда черножопых гандонов и свиней

своих родителей так называй Алёша !
Регистрация: 29.03.2013
№52 Написал: Ольга Топоркова (Сегодня, 17:03) #
  • -4
  •  (8)

Сербам удачи, помню их на трибуне рядом в матче с Ростовом, за воротами, фоткались, шарфы сразу обменяли, очень язык похож, фаны ЦЗ.
Но я лично буду за коней, пусть фаны Фратрии болеют хоть за Црвену, хоть за цыган, хоть за Лос-Анджелес Лейкерс, мне пох, я буду за нашу команду, пусть в ней и половина иностранных игроков.
Регистрация: 17.10.2017
№51 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:02) #
  • -4
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
спортаг команда черножопых гандонов и свиней


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№50 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:01) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сварог
tiki,
Последняя страница документа об отчетности Bluecastle Enterprises Limited

Ну а теперь, зная главного бенефициара ЦСКА легко можно ответить, почему болельщики армейцев платят деньги в британский бюджет. Все просто: компания Вадима Гинера – главный бенефициар, она зарегистрирована в Лондоне и, естественно, платит налоги в бюджет Великобритании. Вот так, дорогие болельщики армейского клуба.

ты по делу то напиши


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№49 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 17:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Moonspell
А что ж ваш газпрем спонсирует Туже Цервену звезду Шальке вместо того чтоб спасать Торпедо Ротор или Аланию?

Где можно получить мою долю Газпрома???
Цитата: Moonspell
После Марибора один бомж написал что весь Питер за них болел!

А, все понятно с умственным развитием. Проходите...


--------------------
Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№48 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:00) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Zamba
только вот была одна большая югославия, а потом мы хорваты, мы албанцы, мы черногорцы и пошли дружно резать сербов, а сейчас и партизан со звездой, без хорватов и албанцев справляются

Это здорово,что справляются.Могут значит,если захотят.Албанцы-то...
А ваще как с футболом связано,это про "резать сербов".Не надо политики.


--------------------
помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017
№47 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 16:59) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
надо болеть за россиян и российские клубы

Всегда болел наших. ЦСКА, Спартак, Анжи и т.д.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009
№46 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 16:58) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Ждём с нетерпением. ХоЖочется п.зды получить - да воздатся вам. А хрюнам ососбенно, ибо в еврокубках я за русские команды болею.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№45 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:58) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: kuzz
Трудно себе представить, что оголтелое фанатье коней будет болеть за Спартак против Партизана например.

а кто говорит болеть?
надо болеть за россиян и российские клубы
а вот это напоминает юношеский максимализм, где логика лет на 15 от силы
почему то все клубы болеют ЗА, а одни вы ПРОТИВ

При чем здесь логика когда есть фанатские движения, которые исторически не переносят друг друга
Регистрация: 30.08.2009
№44 Написал: Сварог Брянск (Сегодня, 16:58) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
tiki,
Последняя страница документа об отчетности Bluecastle Enterprises Limited

Ну а теперь, зная главного бенефициара ЦСКА легко можно ответить, почему болельщики армейцев платят деньги в британский бюджет. Все просто: компания Вадима Гинера – главный бенефициар, она зарегистрирована в Лондоне и, естественно, платит налоги в бюджет Великобритании. Вот так, дорогие болельщики армейского клуба.
Регистрация: 28.08.2011
№43 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 16:58) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Работаю с итальянцами из Турина и у меня с ними дружеские отношения, но это не говорит о том, что я хотел бы их поддержать, если бы Ювентус играл с российским клубом...
Регистрация: 14.06.2015
№42 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 16:58) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: Black Fox
мне кажется в этой ситуации они не будут болеть ни за кого

Мне кажется... мне кажется ... Бл*ть вы такие наивные . Уже проходили миллион раз это . Кони будут поддерживать Партизан , тут говорить не о чем .

А еще набежало диванных патриотов . Фраза - религия - Россия - это пять ! шиза
Регистрация: 29.03.2013
№41 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 16:57) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Трудно себе представить, что оголтелое фанатье коней будет болеть за Спартак против Партизана например.

После Марибора один бомж написал что весь Питер за них болел!
Регистрация: 2.06.2009
№40 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:56) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kuzz
Трудно себе представить, что оголтелое фанатье коней будет болеть за Спартак против Партизана например.

а кто говорит болеть?
надо болеть за россиян и российские клубы
а вот это напоминает юношеский максимализм, где логика лет на 15 от силы
почему то все клубы болеют ЗА, а одни вы ПРОТИВ


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№39 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 16:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: алера Ничейный
Эге-гей славяне!

Интересно кого вы зачислили в славяне. Ну сербы понятно. А еще?


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009
№38 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:56) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kuzz
Трудно себе представить, что оголтелое фанатье коней будет болеть за Спартак против Партизана например.

мне кажется в этой ситуации они не будут болеть ни за кого
ЦСКА же не играет...


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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