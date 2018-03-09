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Провал Кранневитера, чудо-гол Кришито и работоспособность Кокорина: оценки «Зенита» по итогам матча с «РБ Лейпциг»
Из всех российских клубов после первых матчей 1/8 финала Лиги Европы наиболее высокие шансы на выход в следующий раунд сохранил «Зенит». В этом заключается парадокс: питерцы в этот вечер действовали хуже других российских клубов. Rusfootball.info разбирает индивидуальные действия подопечных Роберто Манчини.
Матч с «РБ Лейпциг» напоминал первую игру «Зенита» с «Селтиком». Экс-чемпионы России вновь пытались удержать на табло нули, но не смогли выстоять под натиском соперника. И если с шотландцами ещё удалось пропустить лишь один мяч, то более классный оппонент забил дважды. Тем не менее, питерцы сохраняют хорошие шансы на выход в следующий раунд благодаря чудо-голу со штрафного Кришито. К слову, наставник «Зенита» Роберто Манчини признался, что его подопечные на этот гол не наиграли. Сложно вспомнить, когда итальянец так жёстко критиковал своих футболистов.
Андрей Лунёв – 3,5. Претензий по этому матчу к голкиперу «Зенита» быть не может. Оба гола «РБ Лейпциг» были забиты после выходов один на один. Вряд ли Лунёв мог спасти свою команду. В остальном вратарь «Зенита» действовал надёжно, отразил несколько довольно опасных ударов и, что самое главное, уверенно играл на выходах после многочисленных навесов. В общей сложности хозяева за матч разыграли восемь угловых, а Лунёв не давал поводов, чтобы усомниться в его спокойствии.
Бранислав Иванович – 3,0. Из всех защитников «Зенита» больше всех передач в этом матче раздал Иванович. Серб традиционно стремился подключаться к атакам, пытался делать передачи с флангов в штрафную, но защита соперника ошибок практически не допускала. Полезно сыграл Иванович и в защите, где он совершил несколько важных перехватов.
Доменико Кришито – 4,0. Кришито реабилитировался за своё удаление в матче с «Амкаром» вытащив «Зенит» из болота, в котором команда увязла в Лейпциге. Чудо-гол со штрафного сохранил российскому клубу шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы. После 0:2 в гостях рассчитывать на спасение в ответном матче было бы уже тяжело. К слову, Кришито ещё и стал самым бьющим игроком в составе «Зенита». Он нанёс четыре удара в сторону ворот соперника. Для сравнения, столько же раз пробили Ригони, Заболотный, Кокорин и Дриусси вместе взятые. Наконец, Кришито был настоящим капитаном, а не скандалистом, устраивающим разборки с судьями.
Миха Мевля – 3,0. Центральные защитники «Зенита» провели качественный матч. Вряд ли стоит винить их в пропущенных мячах. Слишком тяжело обороняться практически все 90 минут, да и голевые ситуации возникли не из-за ошибок центрдефов, а из-за провалов в центре поля. Мевля в этом матче заблокировал удар, сделал 6 выносов, 3 перехвата и 3 подката – вполне качественный показатель.
Эммануэль Маммана – 3,5. Аргентинский защитник и вовсе был настоящей скалой в обороне «Зенита». 12 выносов, 5 перехватов и 4 подката – весьма впечатляющая статистика. По версиям многих статистических сайтов, Маммана был лучшим в составе «Зенита» после Кришито. Согласимся с этим утверждением: без надёжной игры Лунёва и центральных защитников, «РБ Лейпциг» мог бы довести дело до разгрома.
Александр Ерохин – 2,5. «Зенит» в очередной раз проиграл центр поля. Остаётся загадкой, чем занимаются опорники питерского клуба. Александр Ерохин вновь выглядел невнятно, о чём свидетельствуют и его показатели. За весь матч он сделал всего 17 передач: хуже него среди игроков стартового состава показатели были лишь у Заболотного и Ригони, которые и не должны заниматься раздачей пасов. Отметим и низкий процент точности передач Ерохина: он составил лишь 52,9%. Хуже лишь у Заболотного (30,8%).
Далер Кузяев – 3,0. Кузяев остаётся «мотором» команды, который проделывает колоссальный объём работы. Мяч оказывается на фланге? – Туда стремится Кузяев. Игра проходит в центре поля? – Далер спешит и туда. КПД действий Кузяева было невысоким, но в старании ему не откажешь. В плане передач у полузащитника «Зенита» тоже всё неплохо: он сделал 29 пасов с показателем точности 82,8%. Выше точность была только у Дриусси и Мевли.
Матиас Краневиттер – 2,0. Появление Краневиттера в стартовом составе «Зенита» остаётся главной загадкой в тактической схеме Роберто Манчини. Итальянец продолжает верить в опорника, который раз за разом проваливает матчи. Сегодня Краневиттер растворился на поле, не дорабатывал там, где просто обязан это делать. Во втором тайме при счёте 1:0 он подарил мяч сопернику в центре поля, после чего Вернер вышел один на один с Лунёвым, но не реализовал свой момент. В эпизоде со вторым голом также была ошибка Краневиттера, который позволил Кейте сделать выверенную передачу на Вернера. За весь матч аргентинец совершил лишь 1 перехват и выполнил 2 отбора. Для опорного полузащитника эти показатели можно считать провалом.
Александр Кокорин – 3,0. Кокорин вновь не слишком впечатлил в атаке, но зато здорово отрабатывал в обороне. Периодически форвард «Зенита» даже слишком усердствовал. Например, в первом тайме его фол перед своей штрафной привёл к опаснейшему стандарту, с которого Форсберг пробил в штангу. Тем не менее, Кокорин принёс и пользу. Именно он заработал штрафной для Кришито, с которого был забит единственный мяч «Зенита». И главное, что Кокорин продолжает играть на команду, успевая везде. Только посмотрите на тепловую карту игрока «Зенита»!
Тепловая карта Кокорина в матче с "РБ Лейпциг"
Эммануэль Ригони – 3,0. Аргентинцу не откажешь в активности и старании, но есть ощущение, что игра у него не идёт. Никак не удаётся Ригони выполнить точный прострел, где-то сыграть более тонко и интересно. В течение матча он выполнил две обостряющие передачи, через Ригони строилось большинство атак «Зенита», которые, к слову, были довольно примитивными. Он стал самым часто вешающим игроком в составе гостей. В общей сложности аргентинец выполнил 11 кроссов!! Это – больше, чем все остальные питерцы вместе взятые.
Антон Заболотный – 2,0. При многочисленных кроссах Ригони на первый план должна была выйти физическая мощь Антона Заболотного, но габаритный форвард с мячом встречался не часто. Он совершил всего 22 касания, что является худшим показателем среди всех игроков гостей. Заболотный фактически растворился на поле, а его игра так и осталась загадкой.
Себастьян Дриусси (с 57 минуты) – 2,0. Дриусси, который в начале сезона был лучшим бомбардиром «Зенита», превращается в игрока запаса. Всё чаще ходят слухи о том, что он может покинуть питерский клуб. К сожалению, аргентинец никак не проявляет себя. В матче с «Лейпцигом» у него было почти 30 минут игрового времени, за которое он нанёс всего один удар.
Дмитрий Полоз (с 79 минуты) – б/о.
Антон Мозговой, Rusfootball.info[b][/b]
Матч с «РБ Лейпциг» напоминал первую игру «Зенита» с «Селтиком». Экс-чемпионы России вновь пытались удержать на табло нули, но не смогли выстоять под натиском соперника. И если с шотландцами ещё удалось пропустить лишь один мяч, то более классный оппонент забил дважды. Тем не менее, питерцы сохраняют хорошие шансы на выход в следующий раунд благодаря чудо-голу со штрафного Кришито. К слову, наставник «Зенита» Роберто Манчини признался, что его подопечные на этот гол не наиграли. Сложно вспомнить, когда итальянец так жёстко критиковал своих футболистов.
Андрей Лунёв – 3,5. Претензий по этому матчу к голкиперу «Зенита» быть не может. Оба гола «РБ Лейпциг» были забиты после выходов один на один. Вряд ли Лунёв мог спасти свою команду. В остальном вратарь «Зенита» действовал надёжно, отразил несколько довольно опасных ударов и, что самое главное, уверенно играл на выходах после многочисленных навесов. В общей сложности хозяева за матч разыграли восемь угловых, а Лунёв не давал поводов, чтобы усомниться в его спокойствии.
Бранислав Иванович – 3,0. Из всех защитников «Зенита» больше всех передач в этом матче раздал Иванович. Серб традиционно стремился подключаться к атакам, пытался делать передачи с флангов в штрафную, но защита соперника ошибок практически не допускала. Полезно сыграл Иванович и в защите, где он совершил несколько важных перехватов.
Доменико Кришито – 4,0. Кришито реабилитировался за своё удаление в матче с «Амкаром» вытащив «Зенит» из болота, в котором команда увязла в Лейпциге. Чудо-гол со штрафного сохранил российскому клубу шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы. После 0:2 в гостях рассчитывать на спасение в ответном матче было бы уже тяжело. К слову, Кришито ещё и стал самым бьющим игроком в составе «Зенита». Он нанёс четыре удара в сторону ворот соперника. Для сравнения, столько же раз пробили Ригони, Заболотный, Кокорин и Дриусси вместе взятые. Наконец, Кришито был настоящим капитаном, а не скандалистом, устраивающим разборки с судьями.
Миха Мевля – 3,0. Центральные защитники «Зенита» провели качественный матч. Вряд ли стоит винить их в пропущенных мячах. Слишком тяжело обороняться практически все 90 минут, да и голевые ситуации возникли не из-за ошибок центрдефов, а из-за провалов в центре поля. Мевля в этом матче заблокировал удар, сделал 6 выносов, 3 перехвата и 3 подката – вполне качественный показатель.
Эммануэль Маммана – 3,5. Аргентинский защитник и вовсе был настоящей скалой в обороне «Зенита». 12 выносов, 5 перехватов и 4 подката – весьма впечатляющая статистика. По версиям многих статистических сайтов, Маммана был лучшим в составе «Зенита» после Кришито. Согласимся с этим утверждением: без надёжной игры Лунёва и центральных защитников, «РБ Лейпциг» мог бы довести дело до разгрома.
Александр Ерохин – 2,5. «Зенит» в очередной раз проиграл центр поля. Остаётся загадкой, чем занимаются опорники питерского клуба. Александр Ерохин вновь выглядел невнятно, о чём свидетельствуют и его показатели. За весь матч он сделал всего 17 передач: хуже него среди игроков стартового состава показатели были лишь у Заболотного и Ригони, которые и не должны заниматься раздачей пасов. Отметим и низкий процент точности передач Ерохина: он составил лишь 52,9%. Хуже лишь у Заболотного (30,8%).
Далер Кузяев – 3,0. Кузяев остаётся «мотором» команды, который проделывает колоссальный объём работы. Мяч оказывается на фланге? – Туда стремится Кузяев. Игра проходит в центре поля? – Далер спешит и туда. КПД действий Кузяева было невысоким, но в старании ему не откажешь. В плане передач у полузащитника «Зенита» тоже всё неплохо: он сделал 29 пасов с показателем точности 82,8%. Выше точность была только у Дриусси и Мевли.
Матиас Краневиттер – 2,0. Появление Краневиттера в стартовом составе «Зенита» остаётся главной загадкой в тактической схеме Роберто Манчини. Итальянец продолжает верить в опорника, который раз за разом проваливает матчи. Сегодня Краневиттер растворился на поле, не дорабатывал там, где просто обязан это делать. Во втором тайме при счёте 1:0 он подарил мяч сопернику в центре поля, после чего Вернер вышел один на один с Лунёвым, но не реализовал свой момент. В эпизоде со вторым голом также была ошибка Краневиттера, который позволил Кейте сделать выверенную передачу на Вернера. За весь матч аргентинец совершил лишь 1 перехват и выполнил 2 отбора. Для опорного полузащитника эти показатели можно считать провалом.
Александр Кокорин – 3,0. Кокорин вновь не слишком впечатлил в атаке, но зато здорово отрабатывал в обороне. Периодически форвард «Зенита» даже слишком усердствовал. Например, в первом тайме его фол перед своей штрафной привёл к опаснейшему стандарту, с которого Форсберг пробил в штангу. Тем не менее, Кокорин принёс и пользу. Именно он заработал штрафной для Кришито, с которого был забит единственный мяч «Зенита». И главное, что Кокорин продолжает играть на команду, успевая везде. Только посмотрите на тепловую карту игрока «Зенита»!
Тепловая карта Кокорина в матче с "РБ Лейпциг"
Эммануэль Ригони – 3,0. Аргентинцу не откажешь в активности и старании, но есть ощущение, что игра у него не идёт. Никак не удаётся Ригони выполнить точный прострел, где-то сыграть более тонко и интересно. В течение матча он выполнил две обостряющие передачи, через Ригони строилось большинство атак «Зенита», которые, к слову, были довольно примитивными. Он стал самым часто вешающим игроком в составе гостей. В общей сложности аргентинец выполнил 11 кроссов!! Это – больше, чем все остальные питерцы вместе взятые.
Антон Заболотный – 2,0. При многочисленных кроссах Ригони на первый план должна была выйти физическая мощь Антона Заболотного, но габаритный форвард с мячом встречался не часто. Он совершил всего 22 касания, что является худшим показателем среди всех игроков гостей. Заболотный фактически растворился на поле, а его игра так и осталась загадкой.
Себастьян Дриусси (с 57 минуты) – 2,0. Дриусси, который в начале сезона был лучшим бомбардиром «Зенита», превращается в игрока запаса. Всё чаще ходят слухи о том, что он может покинуть питерский клуб. К сожалению, аргентинец никак не проявляет себя. В матче с «Лейпцигом» у него было почти 30 минут игрового времени, за которое он нанёс всего один удар.
Дмитрий Полоз (с 79 минуты) – б/о.
Антон Мозговой, Rusfootball.info[b][/b]
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