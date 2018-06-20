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Вчера, 23:26
"Уфа" сыграет с "Широки Бриег" или "Домжале" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы (1)
"Уфа" сыграет с "Широки Бриег" или "Домжале" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы (1)
Вчера, 22:56
Сборная Испании обыграла Иран (3)
Сборная Испании обыграла Иран (3)
Вчера, 22:54
Дудки вам! Иранский шум не остановил Испанию (1)
Дудки вам! Иранский шум не остановил Испанию (1)
Вчера, 22:08
Португалия – Марокко: фотоотчет встречи
Португалия – Марокко: фотоотчет встречи
Вчера, 21:50
Британский журналист: водитель подвез нас до отеля и не взял ни рубля! В России фантастические люди (6)
Британский журналист: водитель подвез нас до отеля и не взял ни рубля! В России фантастические люди (6)
Вчера, 20:31
ФСБ рассекретила дела основателей "Спартака" Старостиных. Их обвиняли в подготовке покушения на Сталина (65)
ФСБ рассекретила дела основателей "Спартака" Старостиных. Их обвиняли в подготовке покушения на Сталина (65)
Вчера, 20:17
Сборная Аргентины прибыла в Нижний Новгород
Сборная Аргентины прибыла в Нижний Новгород
Вчера, 20:11
Иран - Испания: стартовые составы команд
Иран - Испания: стартовые составы команд
Вчера, 20:01
Сборная России досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата мира (14)
Сборная России досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата мира (14)
Вчера, 19:52
Сборная Уругвая одержала победу над Саудовской Аравией (5)
Сборная Уругвая одержала победу над Саудовской Аравией (5)
Вчера, 19:19
Неймар тренируется в общей группе
Неймар тренируется в общей группе
Вчера, 19:14
"Первый канал": у нас был контракт со Слуцким на только те матчи, которые он уже прокомментировал (8)
"Первый канал": у нас был контракт со Слуцким на только те матчи, которые он уже прокомментировал (8)
Вчера, 18:51
Денис Давыдов перешел из московского "Спартака" в юрмальский (21)
Денис Давыдов перешел из московского "Спартака" в юрмальский (21)
Вчера, 18:17
Алан Дзагоев может вернуться в строй до плей-офф (9)
Алан Дзагоев может вернуться в строй до плей-офф (9)
Вчера, 18:02
Дидье Дешам: четырнадцать моих игроков не знают, что такое чемпионат мира, но через четыре года они будут костяком
Дидье Дешам: четырнадцать моих игроков не знают, что такое чемпионат мира, но через четыре года они будут костяком
Вчера, 17:26
Главный тренер сборной Марокко: знаю, что меня будут критиковать, но мы гордимся нашим выступлением (6)
Главный тренер сборной Марокко: знаю, что меня будут критиковать, но мы гордимся нашим выступлением (6)
Вчера, 17:24
Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча
Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча
Вчера, 17:08
Уругвай - Саудовская Аравия: стартовые составы на матч ЧМ-2018 (2)
Уругвай - Саудовская Аравия: стартовые составы на матч ЧМ-2018 (2)
Вчера, 16:56
Сборная Португалии благодаря голу Роналду обыграла Марокко (19)
Сборная Португалии благодаря голу Роналду обыграла Марокко (19)
Вчера, 16:12
На матч Тунис – Англия футболистов должен был вывести воспитанник приюта. Вместо него вышел сын экономиста (7)
На матч Тунис – Англия футболистов должен был вывести воспитанник приюта. Вместо него вышел сын экономиста (7)
Вчера, 15:58
Хуан Муньис возглавил "Малагу"
Хуан Муньис возглавил "Малагу"
"Уфа" сыграет с "Широки Бриег" или "Домжале" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы
"Уфа" сыграет с клубом "Широки Бриег" из Боснии и Герцеговины или "Домжале" из Словении во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне.
Матчи второго квалификационного раунда пройдут 26 июля и 2 августа.
Матчи второго квалификационного раунда пройдут 26 июля и 2 августа.
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