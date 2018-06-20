"Уфа" сыграет с "Широки Бриег" или "Домжале" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы

"Уфа" сыграет с клубом "Широки Бриег" из Боснии и Герцеговины или "Домжале" из Словении во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне.Матчи второго квалификационного раунда пройдут 26 июля и 2 августа.