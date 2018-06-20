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"Уфа" сыграет с "Широки Бриег" или "Домжале" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы

"Уфа" сыграет с клубом "Широки Бриег" из Боснии и Герцеговины или "Домжале" из Словении во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне.

Матчи второго квалификационного раунда пройдут 26 июля и 2 августа.
Теги: Уфа
Вчера, 23:26
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№1 Написал: Египетский вернблюм (Вчера, 23:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжале из Словении - это да-а...


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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