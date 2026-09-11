Беляев спрогнозировал количество голов Кордобы в сезоне

Максим Беляев считает, что Джон Кордоба способен завершить нынешний сезон с двузначным количеством голов.

Фото: ФК "Краснодар"

- Свои дежурные 12-15 голов в сезоне он оформит. Тем более что Джон соскучился по футболу и играет в такой сверхатакующей команде, как " Краснодар ", - цитирует Беляева Metaratings

По мнению экс-игрока национальной сборной, атакующий стиль "Краснодара" должен помочь колумбийскому форварду набрать привычную результативность.Начало сезона Кордоба частично пропустил из-за повреждения, полученного на чемпионате мира 2026 года. После возвращения нападающий успел провести три встречи за "Краснодар" и забить один мяч.Южане после семи туров набрали 19 очков и возглавляют таблицу РПЛ. В следующей встрече чемпионата команда Мурада Мусаева сыграет с "Акроном".