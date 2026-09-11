Беляев спрогнозировал количество голов Кордобы в сезоне

- Свои дежурные 12-15 голов в сезоне он оформит. Тем более что Джон соскучился по футболу и играет в такой сверхатакующей команде, как "Краснодар", - цитирует Беляева Metaratings.
Начало сезона Кордоба частично пропустил из-за повреждения, полученного на чемпионате мира 2026 года. После возвращения нападающий успел провести три встречи за "Краснодар" и забить один мяч.
Южане после семи туров набрали 19 очков и возглавляют таблицу РПЛ. В следующей встрече чемпионата команда Мурада Мусаева сыграет с "Акроном".