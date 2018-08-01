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Помощник Талалаева показал неприличный жест скамейке "Тобола" после победы (видео)

Помощник главного тренера "Пюника" Андрея Талалаева Юрий Нагайцев показал неприличный жест скамейке "Тобола" после победы в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы (1:0).

После гола Мохамеда Конате на 82-й минуте, Нагайцев согнул руку в локте и что-то прокричал соседней скамейке. "Пюник" стал первой армянской командой, которая вышла в 3-й раунд отбора еврокубоков.



Sports.kz
Теги: Пюник Тобол
Сегодня, 01:42
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 02:06) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Нагайцев согнул руку в локте и что-то прокричал соседней скамейке.

Наверняка кричал "кровь моего отца", хотя у Эма это и не прокатило.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 01:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
После Кирьяков vs Рабинер это просто шалость в песочнице.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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