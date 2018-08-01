Помощник Талалаева показал неприличный жест скамейке "Тобола" после победы (видео)

Помощник главного тренера "Пюника" Андрея Талалаева Юрий Нагайцев показал неприличный жест скамейке "Тобола" после победы в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы (1:0).После гола Мохамеда Конате на 82-й минуте, Нагайцев согнул руку в локте и что-то прокричал соседней скамейке. "Пюник" стал первой армянской командой, которая вышла в 3-й раунд отбора еврокубоков.