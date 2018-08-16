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Александр Анюков: сами кашу заварили и сами ее расхлебывали

Защитник "Зенита" Александр Анюков прокомментировал победу над минским "Динамо" со счетом 8:1.

- Первую игру можно назвать позором. Что можно сказать про эти 120 минут?

- Мы кашу заварили и сами ее расхлебывали. Спасибо команде. Честно, слов нет. Думаю, вы все сами видели. Вторую игру подряд на жилах вытаскиваем. Слава богу.

- Показалось, что судья не хотел ставить несколько раз пенальти.

- Было много моментов, где, я считаю, были пенальти. Судья считает, что не было пенальти. Но хорошо, что все так закончилось. Еще раз благодарю команду. Спасибо болельщикам.

- Второй матч подряд выигрываете в меньшинстве. Это уже в привычку входит?

- Это характер команды. Если будем так продолжать, то, думаю, в этом сезоне все должно быть хорошо и в Кубке России, и в чемпионате, и в Лиге Европы.

- 120 минут отбегали. Вторая молодость?

- Да нет, это кажется. Все устали. Главное, что выиграли.

- На "Петровском" вы сегодня играли с капитанской повязкой. Не испытываете чувства дежавю?

- Этот стадион для нас всегда счастливый. Приятно сюда возвращаться. Я здесь и за "Зенит-2" играл.

Rusfootball.info
Теги: Анюков Зенит Динамо Минск
Сегодня, 23:36
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