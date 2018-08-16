Александр Анюков: сами кашу заварили и сами ее расхлебывали

Защитник "Зенита" Александр Анюков прокомментировал победу над минским "Динамо" со счетом 8:1.- Мы кашу заварили и сами ее расхлебывали. Спасибо команде. Честно, слов нет. Думаю, вы все сами видели. Вторую игру подряд на жилах вытаскиваем. Слава богу.- Было много моментов, где, я считаю, были пенальти. Судья считает, что не было пенальти. Но хорошо, что все так закончилось. Еще раз благодарю команду. Спасибо болельщикам.- Это характер команды. Если будем так продолжать, то, думаю, в этом сезоне все должно быть хорошо и в Кубке России, и в чемпионате, и в Лиге Европы.- Да нет, это кажется. Все устали. Главное, что выиграли.- Этот стадион для нас всегда счастливый. Приятно сюда возвращаться. Я здесь и за "Зенит-2" играл.