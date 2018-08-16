Александр Анюков: сами кашу заварили и сами ее расхлебывали

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:35
Чудо по фамилии Дзюба и питерский Адриано. Оценки игроков "Зенита" в матче против "Динамо" Минск (1)
Чудо по фамилии Дзюба и питерский Адриано. Оценки игроков "Зенита" в матче против "Динамо" Минск (1)
23:03
Сергей Гуренко: у "Зенита" был один шанс - продавить нас за счет фолов, за счет забросов и "Газпрома" (37)
Сергей Гуренко: у "Зенита" был один шанс - продавить нас за счет фолов, за счет забросов и "Газпрома" (37)
19:08
Министр спорта Украины: у россиян до сих пор истерика из-за Хачериди. Так держать, казак! (52)
Министр спорта Украины: у россиян до сих пор истерика из-за Хачериди. Так держать, казак! (52)
17:22
Евгений Кафельников считает, что Каррера не должен выпускать Глушакова и Комбарова на игру с "Краснодаром" (14)
Евгений Кафельников считает, что Каррера не должен выпускать Глушакова и Комбарова на игру с "Краснодаром" (14)
15:54
Никола Влашич: над предложением ЦСКА долго не раздумывал - это большой клуб с великой историей
Никола Влашич: над предложением ЦСКА долго не раздумывал - это большой клуб с великой историей
14:58
Президент "Наполи": фанаты хотят усиления команды, но сами покупают лишь поддельные футболки (1)
Президент "Наполи": фанаты хотят усиления команды, но сами покупают лишь поддельные футболки (1)
14:21
Уэсли Снейдер: Роналду силен, но для победы в Лиге чемпионов "Ювентусу" необходимо нечто большее
Уэсли Снейдер: Роналду силен, но для победы в Лиге чемпионов "Ювентусу" необходимо нечто большее
Александр Анюков: сами кашу заварили и сами ее расхлебывали
Защитник "Зенита" Александр Анюков прокомментировал победу над минским "Динамо" со счетом 8:1.
- Первую игру можно назвать позором. Что можно сказать про эти 120 минут?
- Мы кашу заварили и сами ее расхлебывали. Спасибо команде. Честно, слов нет. Думаю, вы все сами видели. Вторую игру подряд на жилах вытаскиваем. Слава богу.
- Показалось, что судья не хотел ставить несколько раз пенальти.
- Было много моментов, где, я считаю, были пенальти. Судья считает, что не было пенальти. Но хорошо, что все так закончилось. Еще раз благодарю команду. Спасибо болельщикам.
- Второй матч подряд выигрываете в меньшинстве. Это уже в привычку входит?
- Это характер команды. Если будем так продолжать, то, думаю, в этом сезоне все должно быть хорошо и в Кубке России, и в чемпионате, и в Лиге Европы.
- 120 минут отбегали. Вторая молодость?
- Да нет, это кажется. Все устали. Главное, что выиграли.
- На "Петровском" вы сегодня играли с капитанской повязкой. Не испытываете чувства дежавю?
- Этот стадион для нас всегда счастливый. Приятно сюда возвращаться. Я здесь и за "Зенит-2" играл.
Rusfootball.info
- Первую игру можно назвать позором. Что можно сказать про эти 120 минут?
- Мы кашу заварили и сами ее расхлебывали. Спасибо команде. Честно, слов нет. Думаю, вы все сами видели. Вторую игру подряд на жилах вытаскиваем. Слава богу.
- Показалось, что судья не хотел ставить несколько раз пенальти.
- Было много моментов, где, я считаю, были пенальти. Судья считает, что не было пенальти. Но хорошо, что все так закончилось. Еще раз благодарю команду. Спасибо болельщикам.
- Второй матч подряд выигрываете в меньшинстве. Это уже в привычку входит?
- Это характер команды. Если будем так продолжать, то, думаю, в этом сезоне все должно быть хорошо и в Кубке России, и в чемпионате, и в Лиге Европы.
- 120 минут отбегали. Вторая молодость?
- Да нет, это кажется. Все устали. Главное, что выиграли.
- На "Петровском" вы сегодня играли с капитанской повязкой. Не испытываете чувства дежавю?
- Этот стадион для нас всегда счастливый. Приятно сюда возвращаться. Я здесь и за "Зенит-2" играл.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.