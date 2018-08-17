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Дмитрий Селюк: Артемка Дзюба - достояние Питера

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился эмоциями от победы "Зенита" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы над минским "Динамо" со счетом 8:1.

"Я же из Питера. Болел конечно за "Зенит" рад успеху. У Локомотива есть Эдерка, с которым не могут одолеть Оренбург, у Спартака есть Луиска с которым не могут одолеть ПАОК, а у Зенита есть Артемка, он достояние Питера. Без него проиграли в первом матче, а тут с ним одолели "Динамо" Минск", - цитирует Селюка Sport24.
Теги: Селюк Дзюба Зенит
Сегодня, 01:08
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