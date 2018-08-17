Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:28
Вылет Слуцкого и Талалаева, Джеррард в «Уфе», люксембургская сенсация. Что происходило в других матчах Лиги Европы?
Вылет Слуцкого и Талалаева, Джеррард в «Уфе», люксембургская сенсация. Что происходило в других матчах Лиги Европы?
08:27
Президент Федерации футбола Украины: будь в воротах Лунин, Суперкубок бы закончился по-другому (12)
Президент Федерации футбола Украины: будь в воротах Лунин, Суперкубок бы закончился по-другому (12)
01:32
Владислав Радимов: после 0:4 вы радостно распрощались с "Зенитом"? А 8:1 не хотите? Это ж Питер, детки! (19)
Владислав Радимов: после 0:4 вы радостно распрощались с "Зенитом"? А 8:1 не хотите? Это ж Питер, детки! (19)
00:48
Понтус Вернблум стал игроком ПАОКа (1)
Понтус Вернблум стал игроком ПАОКа (1)
00:12
Сергей Семак: рад и горд за "Зенит" (3)
Сергей Семак: рад и горд за "Зенит" (3)
Вчера, 23:53
Артём Дзюба: столько единоборств, что потемнело в глазах. Но просить замену было бы побегом (видео)
Артём Дзюба: столько единоборств, что потемнело в глазах. Но просить замену было бы побегом (видео)
Вчера, 23:35
Чудо по фамилии Дзюба и питерский Адриано. Оценки игроков "Зенита" в матче против "Динамо" Минск (12)
Чудо по фамилии Дзюба и питерский Адриано. Оценки игроков "Зенита" в матче против "Динамо" Минск (12)
Вчера, 23:09
"Витесс" Леонида Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы (4)
"Витесс" Леонида Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы (4)
Вчера, 23:03
Сергей Гуренко: у "Зенита" был один шанс - продавить нас за счет фолов, за счет забросов и "Газпрома" (58)
Сергей Гуренко: у "Зенита" был один шанс - продавить нас за счет фолов, за счет забросов и "Газпрома" (58)
Вчера, 23:03
АААААААА! "Зенит" круче "Барселоны"! (8)
АААААААА! "Зенит" круче "Барселоны"! (8)
Вчера, 23:00
Артем Дзюба: привет всем, кто не верил в "Зенит" (15)
Артем Дзюба: привет всем, кто не верил в "Зенит" (15)
Вчера, 22:35
"Зенит" вдесятером сокрушил минское "Динамо", забив 8 голов. Дзюба оформил хет-трик (191)
"Зенит" вдесятером сокрушил минское "Динамо", забив 8 голов. Дзюба оформил хет-трик (191)
Вчера, 22:21
Дожали «Домжале», выстояли в Люксембурге: «Уфа» не радует игрой, но нравится характером (2)
Дожали «Домжале», выстояли в Люксембурге: «Уфа» не радует игрой, но нравится характером (2)
Вчера, 22:08
"Севилья" разгромила "Жальгирис" в Лиге Европы (1)
"Севилья" разгромила "Жальгирис" в Лиге Европы (1)
Вчера, 21:27
Мирча Луческу: Адриано не заслуживал красной карточки, это было слишком жесткое наказание (1)
Мирча Луческу: Адриано не заслуживал красной карточки, это было слишком жесткое наказание (1)
Вчера, 21:20
"Сочи" хочет выйти в РПЛ по итогам сезона (6)
"Сочи" хочет выйти в РПЛ по итогам сезона (6)
Вчера, 20:49
Агент полузащитника "Норрчепинга" Сигурдссона подтвердил интерес ЦСКА к его клиенту (6)
Агент полузащитника "Норрчепинга" Сигурдссона подтвердил интерес ЦСКА к его клиенту (6)
Вчера, 20:29
Гендиректор "Уфы": мы играем не за деньги. Прославляем республику, российский футбол (14)
Гендиректор "Уфы": мы играем не за деньги. Прославляем республику, российский футбол (14)
Вчера, 20:23
Мирча Луческу: Зобнин такой же классный, как и Головин (13)
Мирча Луческу: Зобнин такой же классный, как и Головин (13)
Вчера, 20:17
Сердер Сердеров перешел в польский клуб "Краковия" (2)
Сердер Сердеров перешел в польский клуб "Краковия" (2)
Вылет Слуцкого и Талалаева, Джеррард в «Уфе», люксембургская сенсация. Что происходило в других матчах Лиги Европы?
Российские тренеры неотечественных клубов вылетают из турнира, люксембуржцы творят сенсацию, «Бешикташ» едва спасается в Австрии, а «Рейнджерс» и «Мольде» движутся навстречу нашим командам. Rusfootball.info — с обзором главных событий Лиги Европы.
Вы уже наверняка прочитали интервью, в котором он обвинил в вылете из Лиги Европы арбитра. Но видео фола Джейка-Кларка Солтера покажет, что большая часть вины всё же лежит на англичанине, который шипами зарядил в плечо соперника. И хорошо, что в плечо.
Сразу после удаления «Витесс» пропустил и, в отличие от «Зенита», уже не отыгрался — голландский клуб проиграл швейцарцам оба матча со счётом 0:1, но вряд ли вылет из еврокубков можно назвать для Слуцкого позором. Соперник попался объективно сильный, пусть и переживающий нелучшие времена.
У другого российского тренера, Андрея Талалаева, были более оправданные надежды на проход в следующий раунд. Во-первых, домашний матч с «Маккаби» «Пюник» не проиграл — 0:0. Во-вторых, уже на 11-й минуте ответной встречи Денис Войнов забил важный, спорный и шикарный гостевой гол. Однако во втором тайме команда из Тель-Авива ответила двумя мячами и прошла дальше.
Будущие соперники российских клубов пробивались в 4-й раунд по-разному. «Рейнджерс» Стивена Джеррарда решили многое ещё в первом матче, где победили 3:1. В Мариборе шотландский клуб довольно уверенно отстоял нужный результат — словенцы заработали пенальти лишь на 90-й минуте и не забили. Пенальтистам «Уфы» надо опасаться Макгрегора, но не того, который собирается избить Хабиба, а отразившего 11-метровый от Тавареса.
О страшном оттенке слова «Мольде» знают даже те, кто не видел того поражения ЦСКА со счётом 0:4. А вот Сергей Семак его не только видел, он в том матче участвовал. Теперь предстоит встретиться вновь и взять реванш: после нулевой ничьей в первом матче норвежцы под руководством легендарного Оле-Гуннара Сульшера разгромили на своём поле шотландский «Хиберниан». Сергею Семаку нужно извлечь уроки из поражения 20-летней давности и из раунда против минского «Динамо».
И коротко о клубах с постсоветского пространства. «Торпедо» Кутаиси стало первым грузинским клубом за 5 лет, пробившимся в последний раунд отбора Лиги Европы. После домашней победы над албанским «Кукеси» 5:2 торпедовцы пропустили 2 мяча с пенальти, но задела хватило для прохода дальше. Как и молдавскому «Шерифу», который хоть и проиграл 1:2 из-за гола на 90-й минуте в ответный встрече с исландским «Валюром», но всё же прошёл дальше благодаря домашнему успеху 1:0.
Юрмальский «Спартак» перед ответным матчем с литовской «Судувой» лишился тренера: человек, который воспитывал в молодёжке ЦСКА многих игроков нынешней основы, Александр Гришин, покинул свой пост, сославшись на отсутствие школ на русском языке для дочери. Без Гришина спартаковцы отыграться после домашнего поражения 0:1 не смогли — нулевая ничья.
Брестское «Динамо» Диего Марадоны после разгрома от кипрского «Аполлона» 0:4 к «Зениту» не приблизилось, забив только 1 безответный мяч. А вот украинская «Заря», отправившая в «Реал» вратаря Андрея Лунина, дважды отыгралась в матче с «Брагой» и выбила крепкий португальский клуб: 1:1 дома и 2:2 в гостях.
Сенсаций было не очень много, причём участницей одной вполне могла бы стать «Уфа», если бы не Александр Беленов. Но уфимцы своего люксембургского соперника прошли, а вот «Легия» после позорного поражения в домашнем матче, добилась только ничьей 2:2. Причём «Дюделанж» вёл 2:0 уже к 17-й минуте. Поляков пробовал спасти оформивший дубль Жозе Канте, сравнявший счёт на 86-й минуте, но на этом клуб из Варшавы остановился.
А вот австрийскому ЛАСКу сенсацию преподнести не удалось: звёздный «Бешикташ» уступал 0:2, но гостевой гол Альваро Негредо на 90-й минуте спас турков от вылета. Забавно, что следом Негредо получил вторую жёлтую карточку за празднование, но дело своё сделал.
А вот другой турецкий клуб «Истанбул» уступил английскому «Бёрнли», пропустив в дополнительное время после двух матчей без голов. «Фейеноорд» же должен был повторять подвиг «Зенита», но после 0:4 от словацкого «Тренчина» добился только ничьей 1:1. Петербуржцы совершили подвиг, который по силам только им и ещё четырём клубам за всю историю еврокубков.
Всё результаты 3-го раунда Лиги Европы
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Вы уже наверняка прочитали интервью, в котором он обвинил в вылете из Лиги Европы арбитра. Но видео фола Джейка-Кларка Солтера покажет, что большая часть вины всё же лежит на англичанине, который шипами зарядил в плечо соперника. И хорошо, что в плечо.
Сразу после удаления «Витесс» пропустил и, в отличие от «Зенита», уже не отыгрался — голландский клуб проиграл швейцарцам оба матча со счётом 0:1, но вряд ли вылет из еврокубков можно назвать для Слуцкого позором. Соперник попался объективно сильный, пусть и переживающий нелучшие времена.
У другого российского тренера, Андрея Талалаева, были более оправданные надежды на проход в следующий раунд. Во-первых, домашний матч с «Маккаби» «Пюник» не проиграл — 0:0. Во-вторых, уже на 11-й минуте ответной встречи Денис Войнов забил важный, спорный и шикарный гостевой гол. Однако во втором тайме команда из Тель-Авива ответила двумя мячами и прошла дальше.
Будущие соперники российских клубов пробивались в 4-й раунд по-разному. «Рейнджерс» Стивена Джеррарда решили многое ещё в первом матче, где победили 3:1. В Мариборе шотландский клуб довольно уверенно отстоял нужный результат — словенцы заработали пенальти лишь на 90-й минуте и не забили. Пенальтистам «Уфы» надо опасаться Макгрегора, но не того, который собирается избить Хабиба, а отразившего 11-метровый от Тавареса.
О страшном оттенке слова «Мольде» знают даже те, кто не видел того поражения ЦСКА со счётом 0:4. А вот Сергей Семак его не только видел, он в том матче участвовал. Теперь предстоит встретиться вновь и взять реванш: после нулевой ничьей в первом матче норвежцы под руководством легендарного Оле-Гуннара Сульшера разгромили на своём поле шотландский «Хиберниан». Сергею Семаку нужно извлечь уроки из поражения 20-летней давности и из раунда против минского «Динамо».
И коротко о клубах с постсоветского пространства. «Торпедо» Кутаиси стало первым грузинским клубом за 5 лет, пробившимся в последний раунд отбора Лиги Европы. После домашней победы над албанским «Кукеси» 5:2 торпедовцы пропустили 2 мяча с пенальти, но задела хватило для прохода дальше. Как и молдавскому «Шерифу», который хоть и проиграл 1:2 из-за гола на 90-й минуте в ответный встрече с исландским «Валюром», но всё же прошёл дальше благодаря домашнему успеху 1:0.
Юрмальский «Спартак» перед ответным матчем с литовской «Судувой» лишился тренера: человек, который воспитывал в молодёжке ЦСКА многих игроков нынешней основы, Александр Гришин, покинул свой пост, сославшись на отсутствие школ на русском языке для дочери. Без Гришина спартаковцы отыграться после домашнего поражения 0:1 не смогли — нулевая ничья.
Брестское «Динамо» Диего Марадоны после разгрома от кипрского «Аполлона» 0:4 к «Зениту» не приблизилось, забив только 1 безответный мяч. А вот украинская «Заря», отправившая в «Реал» вратаря Андрея Лунина, дважды отыгралась в матче с «Брагой» и выбила крепкий португальский клуб: 1:1 дома и 2:2 в гостях.
Сенсаций было не очень много, причём участницей одной вполне могла бы стать «Уфа», если бы не Александр Беленов. Но уфимцы своего люксембургского соперника прошли, а вот «Легия» после позорного поражения в домашнем матче, добилась только ничьей 2:2. Причём «Дюделанж» вёл 2:0 уже к 17-й минуте. Поляков пробовал спасти оформивший дубль Жозе Канте, сравнявший счёт на 86-й минуте, но на этом клуб из Варшавы остановился.
А вот австрийскому ЛАСКу сенсацию преподнести не удалось: звёздный «Бешикташ» уступал 0:2, но гостевой гол Альваро Негредо на 90-й минуте спас турков от вылета. Забавно, что следом Негредо получил вторую жёлтую карточку за празднование, но дело своё сделал.
А вот другой турецкий клуб «Истанбул» уступил английскому «Бёрнли», пропустив в дополнительное время после двух матчей без голов. «Фейеноорд» же должен был повторять подвиг «Зенита», но после 0:4 от словацкого «Тренчина» добился только ничьей 1:1. Петербуржцы совершили подвиг, который по силам только им и ещё четырём клубам за всю историю еврокубков.
Всё результаты 3-го раунда Лиги Европы
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.