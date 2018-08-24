Крышу не сорвали, но своего добились: «Уфа» уступила в Глазго с минимальным счётом

Привет, легенда!

Главный эпизод матча

«Уфа» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы уступила с минимальным счётом в Глазго местным «рейнджерам». Футболисты из Башкирии отнеслись к сопернику слишком трепетно, сыграв чрезмерно консервативно. «Уфа» сохранила шансы на выход в групповой этап, но впервые оказалась в роли догоняющей после первого матча.разбирает матч на «Айброксе».Болельщики со стажем хорошо помнят «Глазго Рейнджерс», который с непримиримым соперником в лице «Селтика» собирал все трофеи в Шотландии. В России клуб из Глазго запомнился особенно автору этой статьи. Поражение «Алании» со счётом 2:7 на стадионе во Владикавказе в отборочном турнире Лиги чемпионов будет преследовать каждого поклонника «красно-жёлтых» до конца его дней. Особенно если это уничтожение мечты видел своими глазами на переполненном республиканском стадионе.Однако с тех пор клуб из столицы Шотландии сильно изменился. «Алания» свалилась в подвалы российского футбола, по такому же пути пошли и футболисты из «Глазго», но в отличие от чемпионов России 1995 года они сумели вернуться назад. После банкротства «рейнджерам» пришлось сменить название, отказавшись от упоминания города. Естественно, что клуб ещё и лишился всех своих лидеров. Симптоматично, что после возвращения в элитный дивизион Шотландии «рейнджеры» ещё не выиграли ни одного трофея. Но, как говорят специалисты по шотландскому футболу, в нынешнем сезоне у «Селтика» появится достойный конкурент. По крайней мере, после двух стартовых туров Премьер-Лиги «Рейнджерс» оказался даже выше «Селтика»!Особых предпосылок к тому, чтобы превратиться в серьёзную силу (на европейском уровне) у шотландских клубов сейчас нет. В случае с «Рейнджерс» амбиции и вовсе совершенно не подкреплены соответствующей базой. Главной звездой этой команды является её тренер, легендарный Стивен Джеррард, который, впрочем, ещё вообще ничего не добился после окончания карьеры игрока. Авторитет клуба подкрепляет и не менее легендарный стадион «Айброкс», который заполняется болельщиками в синем. Стиви Джи перед матчем с «Уфой» обещал горячую поддержку фанатов, заявив, что они «могут снести крышу». Возможно, именно давление болельщиков стало причиной результативной ошибки Александра Беленова.Скажем откровенно, «Рейнджерс» ничем не удивил, да и с чего друг кто-то решил, что клуб из Глазго будет явным фаворитом этого противостояния? Сегодня в составе шотландской команды нет ярких звёзд. Неспроста ведь Джеррард решил сразу задействовать североирландского форварда Кайла Лафферти, который вернулся в клуб, подписав контракт всего пару дней назад! Но если в случае с «Рейнджерс» предсказуемая и не самая яркая игра была ожидаемой, то «Уфа», к сожалению, ничем не смогла удивить.Сложно сказать, на что рассчитывал тренерский штаб «Уфы» во главе с Сергеем Томаровым. Вообще, в новом сезоне описывать тактический рисунок команды из Башкирии очень сложно. Упрощение, примитивизм, стремление свести ошибки к минимуму. Пожалуй, именно такие характеристики приходят на ум при просмотре матчей «Уфы».В Глазго уфимцы вышли с одной целью – не рассыпаться и зацепить результат, который оставляет шансы перед ответным матчем. Наверное, Томаров может быть удовлетворён итоговым счётом, который оставляет уфимцам надежду. Но, кажется, «Уфа» могла наиграть и на большее.И если первые 15 минут нахождения в «окопах» гостей были вполне предсказуемыми, учитывая вероятную ставку Джеррарда на быстрый гол, то дальнейшее использование «автобуса» несколько разочаровало. «Уфа» выстроила эшелонированную оборону, не став концентрировать игроков в центре поля. Логично было предположить, что «Рейнджеры» будут задействовать быстрые фланги. В целом, задумка Томарова сработала: активность хозяев не выглядела угрожающе для ворот соперника. Да, шотландцы полностью владели инициативой, а россияне отдали мяч оппоненту, но опасных атак у хозяев было немного.При этом «Уфа» явно недооценила опасность, исходившую от стандартов «рейнджеров». Именно стандартное положение привело к единственному взятию ворот, пусть там шотландцам и помог Беленов, сыгравший непривычно неуклюже, отбив мяч перед собой на ногу сопернику. Но ведь и до этого был убойный момент с ударом головой Голдсона с линии вратарской после стандарта!В концовке первого тайма «Уфа» и сама помогла футболистам из Глазго открыть счёт. Было видно, что гости подустали держать оборону, играя без мяча большую часть времени. Но вместо того, чтобы отодвинуть игру от своих ворот, уфимцы наоборот к ним прижались. Нет сомнений, что «Уфа» могла завершить первый тайм иначе, ведь после пропущенного мяча гости сразу создали едва ли не лучшие моменты в матче! Значит, силы всё-таки были?Вообще, всплески активности «Уфы» стали главным оружием гостей. Во втором тайме футболисты из Башкирии вновь ответили супермоментом с участием Пауревича, который едва не проткнул мяч в ворота из вратарской. Непонятно лишь одно: почему «Уфа» так редко выбиралась к чужим владениям, хотя соперник вряд ли был сильнее любой из команд середины турнирной таблицы РПЛ? В результате матч превратился в соревнования лонгболлов. Только хозяева отправляли в атаку по 6-7 человек, а гости – 3-4. Получилось довольно унылое зрелище, которое могли оценить разве что в Шотландии, где традиционно в цене фланговые проходы и многочисленные забросы.Если «Уфа» не сможет отыграть гандикап в ответном матче, то критические стрелы полетят в Александра Беленова, который их явно не заслужил. Пока что наряду с Пауревичем он является главным героем «Уфы» в еврокубковой кампании. Без этих парней и Йокича башкирский клуб бы и вовсе не добрался до плей-офф квалификации турнира. Беленов тащил в Люксембурге, сохранив шансы своей команде на выход в следующий раунд. Да, удивительно, когда голкипера «Уфы» называют одним из лучших в РПЛ, но и критики он тоже не заслуживает. В конце концов, у первого номера российской сборной Игоря Акинфеева бывали и ещё более жуткие ляпы.Вообще, «Уфа» никак не убедит, что заслуживает место в основной сетке. Удивительно тусклые матчи с «Домжале» и «Прогрессом» разочаровали. Теперь же «Уфе» надо отыгрывать тяжёлый счёт в матче с «Рейнджерс». По крайней мере, перед уфимцами, наконец, будет стоять серьёзная и сложная задача. Справятся – красавцы, достойные места в групповой стадии. Уступят – вряд ли кто-то скажет, что такой итог несправедлив.Любопытно, что до этого «Уфа» ещё не оказывалась в роли догоняющей после первого матча. Традиция башкирских футболистов нарушилась. В то же время «Рейнджерс» неизменно выигрывал первую встречу двухматчевого противостояния, а во втором удерживал устраивающий счёт. Первый раунд остался за Джеррардом, но у Томарова остаётся шанс отыграться. Только теперь любой удар соперника может стать смертельным, ведь в ответ придётся наносить уже три.Голдсон, 43Макгрегор, Катич, Тавернье, Голдсон, Джек, Эжариа, Флэнаган, Морелос, Кент, (Миддлтон, 83), Эрфилд, Кандеяш, (Лафферти, 73).Беленов, Аликин, Йокич, Табидзе, Засеев, (Ванек, 87), Неделчару, Живоглядов, Пауревич, Салатич, Обляков, (Карп, 83), Игбун.Игбун, 62, Лафферти, 76, Засеев, 80, Пауревич, 90+1