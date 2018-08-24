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Стивен Джеррард: будет позором не пройти "Уфу". Не хочу возвращаться домой с чувством стыда

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард после победы в матче первого матча раунда плей-офф Лиги Европы над «Уфой» со счётом 1:0 подчеркнул важность противостояния.



«Достаточно ли этого преимущества? Конечно, я бы сказал, что хотел бы получить большее преимущество в матче с «Уфой». На следующей неделе у нас будет ответная, и тот факт, что мы сыграли на ноль, является очень положительным моментом. Мы уважаем соперника, нам необходимо показать себя как героев и воинов — мы способны пройти дальше.

Стыдно будет не попасть в групповой этап Лиги Европы. Для «Рейнджерс» будет позором не пройти «Уфу». Я не собираюсь возвращаться домой с чувством сожаления и стыда», — цитирует Джеррарда Чемпионат со ссылкой на Daily Record.

«Да, мы выиграли благодаря голу в первом тайме, но я был разочарован нашей игрой. Думаю, мы действовали немного плоско и ждали, когда болельщики поведут нас вперед, а не вели их за собой. Я поговорил с ребятами в перерыве достаточно жестко, и они показали отличную реакцию на мои слова.

Думаю, мы были лучше во втором тайме, мы шли вперед, были агрессивны, играли с нужной интенсивностью — просто не получили награды за это. Есть много положительных моментов. Мы выиграли еще одну игру, снова сохранили ворота „сухими“, у нас есть небольшое преимущество перед вторым раундом, но все знают, что впереди ждет серьезная работа», — приводит слова тренера Р-Спорт со ссылкой на официальный сайт «Рейнджерс».

Фото: Reuters / Jason Cairnduff
Теги: Джеррард Рейнджерс Уфа
Сегодня, 08:44
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№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:24) #
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Болеет за:
«Ростов»
".....Для «Рейнджерс» будет позором не пройти «Уфу».

А ведь Уфа пройдет Рейнджерс.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: brysy москва (Сегодня, 09:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Играли два двора, то, что Уфа отстой и так все знают, но что этот Рейнджерс тоже полный отстой, даже удивило, а то что Джерард болтает, так это понятно, он же не дурак, видит что перед ним какая-то Уфа, которая совсем играть не умеет и что такую команду надо обыгрывать под 10-0, вот только и у его команды кишка тонка, а он естественно лукавит и признавать этого не хочет.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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