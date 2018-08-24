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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Стивен Джеррард: будет позором не пройти "Уфу". Не хочу возвращаться домой с чувством стыда
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард после победы в матче первого матча раунда плей-офф Лиги Европы над «Уфой» со счётом 1:0 подчеркнул важность противостояния.
«Достаточно ли этого преимущества? Конечно, я бы сказал, что хотел бы получить большее преимущество в матче с «Уфой». На следующей неделе у нас будет ответная, и тот факт, что мы сыграли на ноль, является очень положительным моментом. Мы уважаем соперника, нам необходимо показать себя как героев и воинов — мы способны пройти дальше.
Стыдно будет не попасть в групповой этап Лиги Европы. Для «Рейнджерс» будет позором не пройти «Уфу». Я не собираюсь возвращаться домой с чувством сожаления и стыда», — цитирует Джеррарда Чемпионат со ссылкой на Daily Record.
«Да, мы выиграли благодаря голу в первом тайме, но я был разочарован нашей игрой. Думаю, мы действовали немного плоско и ждали, когда болельщики поведут нас вперед, а не вели их за собой. Я поговорил с ребятами в перерыве достаточно жестко, и они показали отличную реакцию на мои слова.
Думаю, мы были лучше во втором тайме, мы шли вперед, были агрессивны, играли с нужной интенсивностью — просто не получили награды за это. Есть много положительных моментов. Мы выиграли еще одну игру, снова сохранили ворота „сухими“, у нас есть небольшое преимущество перед вторым раундом, но все знают, что впереди ждет серьезная работа», — приводит слова тренера Р-Спорт со ссылкой на официальный сайт «Рейнджерс».
Фото: Reuters / Jason Cairnduff
«Достаточно ли этого преимущества? Конечно, я бы сказал, что хотел бы получить большее преимущество в матче с «Уфой». На следующей неделе у нас будет ответная, и тот факт, что мы сыграли на ноль, является очень положительным моментом. Мы уважаем соперника, нам необходимо показать себя как героев и воинов — мы способны пройти дальше.
Стыдно будет не попасть в групповой этап Лиги Европы. Для «Рейнджерс» будет позором не пройти «Уфу». Я не собираюсь возвращаться домой с чувством сожаления и стыда», — цитирует Джеррарда Чемпионат со ссылкой на Daily Record.
«Да, мы выиграли благодаря голу в первом тайме, но я был разочарован нашей игрой. Думаю, мы действовали немного плоско и ждали, когда болельщики поведут нас вперед, а не вели их за собой. Я поговорил с ребятами в перерыве достаточно жестко, и они показали отличную реакцию на мои слова.
Думаю, мы были лучше во втором тайме, мы шли вперед, были агрессивны, играли с нужной интенсивностью — просто не получили награды за это. Есть много положительных моментов. Мы выиграли еще одну игру, снова сохранили ворота „сухими“, у нас есть небольшое преимущество перед вторым раундом, но все знают, что впереди ждет серьезная работа», — приводит слова тренера Р-Спорт со ссылкой на официальный сайт «Рейнджерс».
Фото: Reuters / Jason Cairnduff
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