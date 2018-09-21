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Массимо Каррера: даже не хотел брать Ханни на скамейку

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что полузащитник Софьян Ханни пропустил матч группового этапа Лиги Европы с "Рапидом" (0:2) из-за мышечной усталости. На пресс-конференции итальянца спросили, почему на поле не вышли Ханни и полузащитник Александр Ташаев. Отметим, что алжирца не было даже среди запасных.

"В определенные моменты делаешь выбор, который может оказаться правильным или нет. Конечно, потом проще судить. Ханни я не стал рисковать, потому что у него мышечная усталость. И я даже не хотел брать его на скамейку, потому что не знал, сколько он сможет выдержать на поле", - цитирует Карреру Sport24.
Теги: Каррера Ханни Спартак
Сегодня, 01:06
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