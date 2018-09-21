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Григорий Бабаян: мы абсолютно заслуженно заработали очки в Киеве

Исполняющий обязанности главного тренера "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал ничью с "Динамо" (2:2) в Лиге Европы.

"Мы предупреждали, что будет давление с первых минут. Жаль, конечно, что уже к 11-й минуте пропустили и проигрывали по ходу матча. Но все-таки в первом тайме смогли взять инициативу в свои руки, создали несколько моментов и заслуженно забили гол. И еще было в первом тайме несколько моментов, которые нужно было решать. Но, к сожалению, пропустили на последней минуте, гол в раздевалку не совсем приятный. Во втором тайме нам пришлось немного раскрыться, идти вперед — счет нас не устраивал. Естественно, пропускали пару контратак, опасные выходы. Но наши игроки, которые вышли на замену, хорошо себя проявили. В целом команда проявила характер, и мы абсолютно заслуженно заработали здесь очки. Газон? Да, с ним были проблемы, но они были как для нас, так и для Киева. Что касается задач, то руководство поставило нам задачу выйти из группы. Мы хотим в каждом матче набирать очки. Если играть организованно, то всё возможно", — цитирует Бабаяна Sports.kz.
Теги: Астана Динамо Киев
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