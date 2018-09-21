Григорий Бабаян: мы абсолютно заслуженно заработали очки в Киеве

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
02:38
Макгрегор спросил у Хабиба, почему он не сфотографировался с Путиным на финале ЧМ-2018 (видео) (1)
Макгрегор спросил у Хабиба, почему он не сфотографировался с Путиным на финале ЧМ-2018 (видео) (1)
02:13
Сергей Веденеев: как ни странно, у «Зенита» появляется множество моментов, когда они переходят на навал
Сергей Веденеев: как ни странно, у «Зенита» появляется множество моментов, когда они переходят на навал
01:45
Неоднозначная игра Смольникова и Ерохина, спасения Лунёва и мастер паса Маркизио: оценки игрокам «Зенита»
Неоднозначная игра Смольникова и Ерохина, спасения Лунёва и мастер паса Маркизио: оценки игрокам «Зенита»
00:15
"Краснодар" правильно играет в позиционной обороне, но проводит разные таймы. Разбор матча Лиги Европы
"Краснодар" правильно играет в позиционной обороне, но проводит разные таймы. Разбор матча Лиги Европы
Вчера, 23:57
"Милан" с минимальным счетом победил "Дюделанж"
"Милан" с минимальным счетом победил "Дюделанж"
Вчера, 23:53
"Зенит" упустил победу над "Копенгагеном" (27)
"Зенит" упустил победу над "Копенгагеном" (27)
Вчера, 23:31
"Спартак" забил с игры лишь в одном из десяти матчей сезона (2)
"Спартак" забил с игры лишь в одном из десяти матчей сезона (2)
Вчера, 23:27
Безыдейный "Спартак". Оценки красно-белых за матч в Вене (3)
Безыдейный "Спартак". Оценки красно-белых за матч в Вене (3)
Вчера, 22:53
Неприятности продолжаются. Лайки, отстранения, поражение от "Рапида", а впереди - дерби с ЦСКА... (1)
Неприятности продолжаются. Лайки, отстранения, поражение от "Рапида", а впереди - дерби с ЦСКА... (1)
Вчера, 22:43
Квинси Промес: отличный способ начать нашу европейскую миссию (3)
Квинси Промес: отличный способ начать нашу европейскую миссию (3)
Вчера, 22:32
Массимо Каррера рассказал, готов ли он к отставке (10)
Массимо Каррера рассказал, готов ли он к отставке (10)
Вчера, 22:29
Андрей Червиченко: сегодняшнюю структуру внутри "Спартака" нужно под корень менять (13)
Андрей Червиченко: сегодняшнюю структуру внутри "Спартака" нужно под корень менять (13)
Вчера, 22:21
Массимо Каррера: мама Адриано чувствует себя плохо, он не мог сыграть с "Ахматом" весь матч (4)
Массимо Каррера: мама Адриано чувствует себя плохо, он не мог сыграть с "Ахматом" весь матч (4)
Вчера, 21:56
Киевское "Динамо" на 95-й минуте упустило победу над "Астаной" (13)
Киевское "Динамо" на 95-й минуте упустило победу над "Астаной" (13)
Вчера, 21:54
"Челси" благодаря голу Виллиана выиграл у ПАОКа (2)
"Челси" благодаря голу Виллиана выиграл у ПАОКа (2)
Вчера, 21:48
"Краснодар" на выезде обыграл "Акхисар" (31)
"Краснодар" на выезде обыграл "Акхисар" (31)
Вчера, 21:46
"Спартак" со счетом 0:2 проиграл "Рапиду" (142)
"Спартак" со счетом 0:2 проиграл "Рапиду" (142)
Вчера, 21:38
Роман Павлюченко: красно-белые сегодня совсем плохие (5)
Роман Павлюченко: красно-белые сегодня совсем плохие (5)
Вчера, 21:21
Ахмед Муса сделал хет-трик в чемпионате Саудовской Аравии (4)
Ахмед Муса сделал хет-трик в чемпионате Саудовской Аравии (4)
Вчера, 21:06
Маркизио остался в запасе "Зенита" на матч против "Копенгагена" (5)
Маркизио остался в запасе "Зенита" на матч против "Копенгагена" (5)
Вчера, 21:01
Отец Обамеянга стал тренером сборной Габона
Отец Обамеянга стал тренером сборной Габона
Вчера, 20:23
Эмре Джан: я не хотел оскорбить женщин (1)
Эмре Джан: я не хотел оскорбить женщин (1)
Вчера, 20:10
Анна Чакветадзе: жены наших футболистов – это отдельная каста (10)
Анна Чакветадзе: жены наших футболистов – это отдельная каста (10)
Вчера, 19:45
Хедира пропустит около трех недель из-за травмы
Хедира пропустит около трех недель из-за травмы
Вчера, 19:36
Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России (19)
Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России (19)
Вчера, 19:22
Игорь Ледяхов назначен главным тренером "Балтики"
Игорь Ледяхов назначен главным тренером "Балтики"
Вчера, 19:09
Валерий Кечинов: нам остаётся только довериться Каррере (3)
Валерий Кечинов: нам остаётся только довериться Каррере (3)
Григорий Бабаян: мы абсолютно заслуженно заработали очки в Киеве
Исполняющий обязанности главного тренера "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал ничью с "Динамо" (2:2) в Лиге Европы.
"Мы предупреждали, что будет давление с первых минут. Жаль, конечно, что уже к 11-й минуте пропустили и проигрывали по ходу матча. Но все-таки в первом тайме смогли взять инициативу в свои руки, создали несколько моментов и заслуженно забили гол. И еще было в первом тайме несколько моментов, которые нужно было решать. Но, к сожалению, пропустили на последней минуте, гол в раздевалку не совсем приятный. Во втором тайме нам пришлось немного раскрыться, идти вперед — счет нас не устраивал. Естественно, пропускали пару контратак, опасные выходы. Но наши игроки, которые вышли на замену, хорошо себя проявили. В целом команда проявила характер, и мы абсолютно заслуженно заработали здесь очки. Газон? Да, с ним были проблемы, но они были как для нас, так и для Киева. Что касается задач, то руководство поставило нам задачу выйти из группы. Мы хотим в каждом матче набирать очки. Если играть организованно, то всё возможно", — цитирует Бабаяна Sports.kz.
"Мы предупреждали, что будет давление с первых минут. Жаль, конечно, что уже к 11-й минуте пропустили и проигрывали по ходу матча. Но все-таки в первом тайме смогли взять инициативу в свои руки, создали несколько моментов и заслуженно забили гол. И еще было в первом тайме несколько моментов, которые нужно было решать. Но, к сожалению, пропустили на последней минуте, гол в раздевалку не совсем приятный. Во втором тайме нам пришлось немного раскрыться, идти вперед — счет нас не устраивал. Естественно, пропускали пару контратак, опасные выходы. Но наши игроки, которые вышли на замену, хорошо себя проявили. В целом команда проявила характер, и мы абсолютно заслуженно заработали здесь очки. Газон? Да, с ним были проблемы, но они были как для нас, так и для Киева. Что касается задач, то руководство поставило нам задачу выйти из группы. Мы хотим в каждом матче набирать очки. Если играть организованно, то всё возможно", — цитирует Бабаяна Sports.kz.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.