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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Пабло Мачин: "Краснодар" в матче с "Севильей" показал, что является хорошей командой
Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин прокомментировал поражение от "Краснодара" (1:2) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
"Справедливость на табло. Это футбол. Они забили два, нам удалось забить один. У нас были возможности, но не реализовали их. Во втором тайме мы думали, что взяли матч под контроль, создали больше моментов. Нам показалось, что мы переломили ход матча, но получили гол, который стал для нас поражением.
Что касается игроков, вышедших на замену, то они хорошо отыграли, сделали то, чего мы от них ожидали. Некоторые были даже очень хороши. У нас много травмированных игроков, но мы не можем говорить, что причиной поражения стали наши потери. Мы должны думать о том, что через три дня у нас матч с "Сельтой".
После матча в раздевалке царила тяжёлая обстановка, но нам нужно это пережить. Наша цель — выйти из группы, и мы прекрасно понимаем, что эта задача решаема. Что касается "Краснодара", то они забили дважды, мы забили однажды. Количество моментов у нас было одинаково. Соперник продемонстрировал, что они хорошая команда, продолжили свою победную серию. Им помогали болельщики, и на их стороне была удача, которой нам не хватало. У "Краснодара" сейчас 6 очков, ему будет легче, пусть он будет фаворитом, но у нас есть прекрасные возможности побороться за первое место", - цитирует Мачина "Чемпионат.сом".
"Справедливость на табло. Это футбол. Они забили два, нам удалось забить один. У нас были возможности, но не реализовали их. Во втором тайме мы думали, что взяли матч под контроль, создали больше моментов. Нам показалось, что мы переломили ход матча, но получили гол, который стал для нас поражением.
Что касается игроков, вышедших на замену, то они хорошо отыграли, сделали то, чего мы от них ожидали. Некоторые были даже очень хороши. У нас много травмированных игроков, но мы не можем говорить, что причиной поражения стали наши потери. Мы должны думать о том, что через три дня у нас матч с "Сельтой".
После матча в раздевалке царила тяжёлая обстановка, но нам нужно это пережить. Наша цель — выйти из группы, и мы прекрасно понимаем, что эта задача решаема. Что касается "Краснодара", то они забили дважды, мы забили однажды. Количество моментов у нас было одинаково. Соперник продемонстрировал, что они хорошая команда, продолжили свою победную серию. Им помогали болельщики, и на их стороне была удача, которой нам не хватало. У "Краснодара" сейчас 6 очков, ему будет легче, пусть он будет фаворитом, но у нас есть прекрасные возможности побороться за первое место", - цитирует Мачина "Чемпионат.сом".
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