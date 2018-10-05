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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Санти Касорла: "Вильярреалу" нужно действовать умнее, чтобы выигрывать такие матчи
Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла прокомментировал результат матча группового этапа Лиги Европы со "Спартаком".
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:3.
"Матч был практически в наших руках. Но хотя бы взяли очко. Это не очень хороший результат, но тем не менее важный. Команде нужно действовать умнее, чтобы выигрывать такие матчи.
Мы не очень хорошо играли, но если бы проиграли, то было бы очень плохо.
Почему пробил пенальти? Я решил взять на себя ответственность", - цитирует Касорлу Sport24.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:3.
"Матч был практически в наших руках. Но хотя бы взяли очко. Это не очень хороший результат, но тем не менее важный. Команде нужно действовать умнее, чтобы выигрывать такие матчи.
Мы не очень хорошо играли, но если бы проиграли, то было бы очень плохо.
Почему пробил пенальти? Я решил взять на себя ответственность", - цитирует Касорлу Sport24.
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