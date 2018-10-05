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Санти Касорла: "Вильярреалу" нужно действовать умнее, чтобы выигрывать такие матчи

Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла прокомментировал результат матча группового этапа Лиги Европы со "Спартаком".

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:3.

"Матч был практически в наших руках. Но хотя бы взяли очко. Это не очень хороший результат, но тем не менее важный. Команде нужно действовать умнее, чтобы выигрывать такие матчи.

Мы не очень хорошо играли, но если бы проиграли, то было бы очень плохо.

Почему пробил пенальти? Я решил взять на себя ответственность", - цитирует Касорлу Sport24.
Теги: Касорла Вильярреал Спартак
Сегодня, 19:24
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