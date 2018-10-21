Глушаков и Ещенко оформляют британские визы на матч Лиги Европы против "Рейнджерс"

Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 2 2 0 0 7 4 +3 6
2 Цюрих 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 Лудогорец 2 0 0 2 2 4 -2 0
4 Ларнака 2 0 0 2 2 5 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 2 2 0 0 6 3 +3 6
2 Лейпциг 2 1 0 1 5 4 +1 3
3 Селтик 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 2 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Копенгаген 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 Славия 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Бордо 2 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Фенербахче 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Спартак Трнава 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 2 0 0 2 0 3 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 2 2 0 0 7 2 +5 6
2 Спортинг 2 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 Карабах 2 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Милан 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Реал Бетис 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Олимпиаков 2 0 1 1 1 3 -1 1
4 Дюделанж 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 2 1 1 0 5 3 +2 4
2 Рапид 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Вильярреал 2 0 2 0 5 5 0 2
4 Спартак 2 0 1 1 3 5 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Лацио 2 1 0 1 3 5 -2 3
3 Марсель 2 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Сарпсборг 08 2 1 0 1 4 4 0 3
2 Генк 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Бешикташ 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Мальмё 2 1 0 1 2 2 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 Севилья 2 1 0 1 6 3 +3 3
3 Стандард 2 1 0 1 3 6 -3 3
4 Акхисар 2 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ренн 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Динамо Киев 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Яблонец 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 2 2 0 0 2 0 +2 6
2 ПАОК 2 1 0 1 4 2 +2 3
3 БАТЭ 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Видеотон 2 0 0 2 0 3 -3 0

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Глушаков и Ещенко оформляют британские визы на матч Лиги Европы против "Рейнджерс"

Денису Глушакову и защитнику Андрею Ещенко оформляют британские визы.

Через четыре дня, 25 октября "Спартак" в гостях сыграет против "Рейнджерс" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, эти игроки были отправлены в дубль после истории с лайком под постом актера и болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова, содержавшим критику Карреры.

"СЭ"
Теги: Глушаков Ещенко Спартак Каррера Рейнджерс
Вчера, 23:40
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(1)
#5  капля никотина  Москва (Сегодня, 00:42)
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online

Если только подчистить за Бошировым с Петровым
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 00:28)
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  •  (1)

Через албанскую границу будут проникать? Болотами, переодевшись румынами?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  Agasphere  Москва (Сегодня, 00:26)
  • -1
  •  (1)

Гулшаков забьет два гола, но Кутепов привезет четыре! bowtie
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#2  Спартак-навсегда  Орёл (Вчера, 23:58)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Красноярск, значит, не годятся, а в какой-то Глазго - так сразу!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:50)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Воля настала.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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