Глушаков и Ещенко оформляют британские визы на матч Лиги Европы против "Рейнджерс"

Денису Глушакову и защитнику Андрею Ещенко оформляют британские визы.Через четыре дня, 25 октября "Спартак" в гостях сыграет против "Рейнджерс" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.Напомним, эти игроки были отправлены в дубль после истории с лайком под постом актера и болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова, содержавшим критику Карреры.