Ещенко, Глушаков, Самедов и Джано вне состава "Спартака" на матч с "Рейнджерс"

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Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 2 2 0 0 7 4 +3 6
2 Цюрих 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 Лудогорец 2 0 0 2 2 4 -2 0
4 Ларнака 2 0 0 2 2 5 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 2 2 0 0 6 3 +3 6
2 Лейпциг 2 1 0 1 5 4 +1 3
3 Селтик 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 2 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Копенгаген 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 Славия 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Бордо 2 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Фенербахче 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Спартак Трнава 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 2 0 0 2 0 3 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 2 2 0 0 7 2 +5 6
2 Спортинг 2 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 Карабах 2 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Милан 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Реал Бетис 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Олимпиаков 2 0 1 1 1 3 -1 1
4 Дюделанж 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 2 1 1 0 5 3 +2 4
2 Рапид 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Вильярреал 2 0 2 0 5 5 0 2
4 Спартак 2 0 1 1 3 5 -2 1
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  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Лацио 2 1 0 1 3 5 -2 3
3 Марсель 2 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Сарпсборг 08 2 1 0 1 4 4 0 3
2 Генк 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Бешикташ 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Мальмё 2 1 0 1 2 2 0 3
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  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 Севилья 2 1 0 1 6 3 +3 3
3 Стандард 2 1 0 1 3 6 -3 3
4 Акхисар 2 0 0 2 1 3 -2 0
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  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ренн 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Динамо Киев 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Яблонец 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 2 2 0 0 2 0 +2 6
2 ПАОК 2 1 0 1 4 2 +2 3
3 БАТЭ 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Видеотон 2 0 0 2 0 3 -3 0

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Новости партнеров

Ещенко, Глушаков, Самедов и Джано вне состава "Спартака" на матч с "Рейнджерс"

На матч в Глазго против "Рейнджерс" исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо решил взять 19 футболистов, сообщает официальный сайт клуба.

Вратари: Александр Максименко, Артём Ребров.
Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов.
Полузащитники: Роман Ерёменко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.
Нападающий: Зе Луиш.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Рейнджерс Ещенко Самедов Глушаков Джано
Сегодня, 10:13
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(2)
#20  капля никотина  Москва (Сегодня, 12:33)
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  •  (0)
online

Цитата: Батька
Ребров

??????

Да только из-за него там проиграем - полную авоську накидают, там на выходах надо играть, в жесткой борьбе. Какой навырезано-->вырезано хороший человек????
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#19  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:21)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Цитата: nedva
Где Адриано?

3 матча дисквалификации в ЛЕ после отмашки в игре с ПАОКом ...этот еще пропустит, следующий сыграет !!

а вот этого не нужно! совершенно бесполезен на поле, только карточки зарабатывает! на ХЕР!

Цитата: Батька
4-3-3 сыграет !

Ребров
Расказов - Джикия-Бок-Мельгарехо
Зобнин-Фернандо-Еременко
Ломовицкий- Зе - Ташаев

пожалуй идеальный состав на сегодняшний день!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#18  Волжанин   (Сегодня, 12:17)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kytarba

Это мягко говоря любительский разговор.Что значит дома и возит туристов туда-суда.Есть программа тренировок в обшей группе и индивидуальные тренировки под руководством тренеров

Мясные, возьмите его тренером, все знает.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#17  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:45)
  • +3
  •  (11)
online

Цитата: Amirovich
а где убийца ?

В тюряге, с братом - двенашка им корячится
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#16  Amirovich   (Сегодня, 11:41)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
а где убийца ?
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#15  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:24)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
капля никотина,
kissing_closed_eyes
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#14  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:15)
  • -2
  •  (8)
online

Карреру еще не взяли.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#13  Blessing  Спб (Сегодня, 11:03)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Джерарда и таким составом можно сделать, хоть молодёжным.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#12  Kytarba  Сочи (Сегодня, 10:59)
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: ФКСМ_1922
Джано после травмы, по остальным всё ясно, я рад

Чему пля ты рад.Что футболисты не смогут помочь команде для положительного результата?Те же Смедов,Глушаков и Ещенко без игровой практики,была тренировка в Москве,тренер убедился,что эти футболисты пока не готовы к игре и дело не в том что ты вообразил.Эти пля ясли разговоры..оказывается ты был бы огорчен,если эти футболисты будь в порядке в состоянии были бы помочь команде в этой конкретной игре.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#11  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 10:43)
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Джано после травмы, по остальным всё ясно, я рад


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#10  Apant1   (Сегодня, 10:43)
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: СМЭУ
Дело тренера. Кто лучше готов-тот и едет. Зачем туристов возить туда-сюда. Пусть дома тренируются.

Каждый турист это два блока лишних провезённых сигарет, ещё водка, да мало ли чего ещё
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#9  СМЭУ  СССР (Сегодня, 10:39)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Kytarba
Цитата: СМЭУ
Дело тренера. Кто лучше готов-тот и едет. Зачем туристов возить туда-сюда. Пусть дома тренируются.


Это мягко говоря любительский разговор.Что значит дома.Есть программа тренировок в обшей группе и индивидуальные тренировки под руководством тренеров.не имеет значение это дома,как ты говоришь или в гостях.Ваш разговор обычно разговоры для дворовых команд,в проф.футболе все не так.


Я подчеркнул, что кого брать на выезд и кому играть решать тренеру, а не болельщикам. Может они больные или критические дни. stuck_out_tongue_winking_eye Мы всей правды не знаем. Щас на форуме начнется срачь, Петров лучше Иванова в защите. А Сидоров сильнее Захарова в нападении и понеслось..... А закончится матами и оскорблениями.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#8  Kytarba  Сочи (Сегодня, 10:32)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: СМЭУ
Дело тренера. Кто лучше готов-тот и едет. Зачем туристов возить туда-сюда. Пусть дома тренируются.


Это мягко говоря любительский разговор.Что значит дома и возит туристов туда-суда.Есть программа тренировок в обшей группе и индивидуальные тренировки под руководством тренеров.не имеет значение это дома,как ты говоришь или в гостях.Ваш разговор обычно разговоры для дворовых команд,в проф.футболе все не так.В данном случае конечно все по обстоятельствам,главный тренер уволен,после этого матча уже наверняка будет новый тренер и только поэтому эти игроки ,которые не в состоянии помочь команде в Глазго,будут готовится к следующим матчам с одним из тренеров команды в Москве.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#7  shtnk19  Москва (Сегодня, 10:26)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Где Адриано?

дисква
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
#6  FedorFedorych  Ладыжин (Сегодня, 10:26)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Где Адриано?

Третий матч дисквы. В следующем уже будет.
Регистрация: 18.02.2012 [жалоба]
#5  Батька   (Сегодня, 10:25)
  • +3
  •  (7)

Цитата: nedva
Где Адриано?

3 матча дисквалификации в ЛЕ после отмашки в игре с ПАОКом ...этот еще пропустит, следующий сыграет !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#4  nedva  Russia (Сегодня, 10:24)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Где Адриано?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#3  Батька   (Сегодня, 10:19)
  • -1
  •  (5)

4-3-3 сыграет !

Ребров
Расказов - Джикия-Бок-Мельгарехо
Зобнин-Фернандо-Еременко
Ломовицкий- Зе - Ташаев
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  СМЭУ  СССР (Сегодня, 10:19)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Дело тренера. Кто лучше готов-тот и едет. Зачем туристов возить туда-сюда. Пусть дома тренируются.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 10:18)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Тройка провокаторов + Джано.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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