"Спартак" призывает болельщиков не распивать алкоголь на улицах Глазго и не использовать пиротехнику

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|2
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|6
|2
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Лудогорец
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|4
|Ларнака
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|2
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|6
|2
|Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|3
|3
|Селтик
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Русенборг
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|2
|Копенгаген
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Славия
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Бордо
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
|2
|Фенербахче
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|3
|Спартак Трнава
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|6
|2
|Спортинг
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|Карабах
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|2
|Реал Бетис
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Олимпиаков
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|1
|4
|Дюделанж
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|4
|2
|Рапид
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Вильярреал
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|2
|4
|Спартак
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
|3
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сарпсборг 08
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|2
|Генк
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Бешикташ
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Мальмё
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Севилья
|2
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|3
|3
|Стандард
|2
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|3
|4
|Акхисар
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|2
|Ренн
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|3
|Динамо Киев
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|4
|Яблонец
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|2
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|БАТЭ
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Видеотон
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:51
"Спартак" призывает болельщиков не распивать алкоголь на улицах Глазго и не использовать пиротехнику (1)
"Спартак" призывает болельщиков не распивать алкоголь на улицах Глазго и не использовать пиротехнику (1)
22:16
Александр Головин - лучший игрок в составе "Монако" в матче с "Брюгге" по версии Whoscored (2)
Александр Головин - лучший игрок в составе "Монако" в матче с "Брюгге" по версии Whoscored (2)
18:36
Рауль Рианчо: возглавить "Спартак" - это сравнимо с тем, чтобы возглавить "Реал" в Испании (5)
Рауль Рианчо: возглавить "Спартак" - это сравнимо с тем, чтобы возглавить "Реал" в Испании (5)
16:50
Массимо Каррера - болельщикам: если вы болеете за "Спартак", то вы должны идти на стадион! (8)
Массимо Каррера - болельщикам: если вы болеете за "Спартак", то вы должны идти на стадион! (8)
16:39
Массимо Каррера: хотел бы как-то встретиться с болельщиками "Спартака" вечером и отпраздновать (5)
Массимо Каррера: хотел бы как-то встретиться с болельщиками "Спартака" вечером и отпраздновать (5)
16:06
Болельщики "Спартака" пришли проводить Карреру к зданию, где пройдет пресс-конференция тренера (1)
Болельщики "Спартака" пришли проводить Карреру к зданию, где пройдет пресс-конференция тренера (1)
"Спартак" призывает болельщиков не распивать алкоголь на улицах Глазго и не использовать пиротехнику
"Спартак" обратился к болельщикам, которые собираются посетить матч Лиги Европы в Глазго против "Рейнджерс". В частности, в сообщении говорится о запрете на распитие алкогольных напитков в городе.
"В преддверии матча третьего тура группового турнира Лиги Европы "Спартак" – "Рейнджерс" в Глазго состоялось совещание с участием представителей красно-белых, службы безопасности шотландского клуба и британской полиции. По предложению принимающей стороны местом сбора спартаковских болельщиков перед матчем станет площадь перед станцией метро St Enoch, расположенная в центре города. Около 18:00 по местному времени от станции St Enoch отправится специальный поезд, который без остановок проследует до станции Govan. А оттуда поклонники нашей команды в сопровождении полиции смогут за несколько минут дойти до улицы Брумлон Роуд, где находится стадион "Айброкс".Спартаковским болельщикам выделены сектора GW1, GW2 и GW3. В непосредственной близости от входа на гостевую трибуну расположена камера хранения. Обращаем внимание, что в день матча билеты на гостевые сектора реализоваться не будут! Просим принять во внимание, что законодательством Шотландии строго запрещается распитие алкогольных напитков на улице. Не нарушайте правила поведения зрителей на стадионе, воздержитесь от использования пиротехники, не поддавайтесь на возможные провокации. Напоминаем, ФК "Спартак-Москва" был наказан дисциплинарными органами УЕФА за поведение болельщиков в ходе прошлого сезона, и в случае повторения нарушений, в силу вступит условная дисквалификация", - говорится на официальном сайте красно-белых.
"В преддверии матча третьего тура группового турнира Лиги Европы "Спартак" – "Рейнджерс" в Глазго состоялось совещание с участием представителей красно-белых, службы безопасности шотландского клуба и британской полиции. По предложению принимающей стороны местом сбора спартаковских болельщиков перед матчем станет площадь перед станцией метро St Enoch, расположенная в центре города. Около 18:00 по местному времени от станции St Enoch отправится специальный поезд, который без остановок проследует до станции Govan. А оттуда поклонники нашей команды в сопровождении полиции смогут за несколько минут дойти до улицы Брумлон Роуд, где находится стадион "Айброкс".Спартаковским болельщикам выделены сектора GW1, GW2 и GW3. В непосредственной близости от входа на гостевую трибуну расположена камера хранения. Обращаем внимание, что в день матча билеты на гостевые сектора реализоваться не будут! Просим принять во внимание, что законодательством Шотландии строго запрещается распитие алкогольных напитков на улице. Не нарушайте правила поведения зрителей на стадионе, воздержитесь от использования пиротехники, не поддавайтесь на возможные провокации. Напоминаем, ФК "Спартак-Москва" был наказан дисциплинарными органами УЕФА за поведение болельщиков в ходе прошлого сезона, и в случае повторения нарушений, в силу вступит условная дисквалификация", - говорится на официальном сайте красно-белых.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.