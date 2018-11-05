"Краснодар" - "Стандард": встречу обслужит македонская бригада арбитров

Македонcкая бригада арбитров во главе с Александром Ставревом назначена на матч четвертого тура группового турнира Лиги Европы между "Краснодаром" и "Стандардом".Ему помогут на поле Марьян Кировски и Деян Костадинов, дополнительные ассистенты рефери - Димитар Мечкароски и Деян Якимовски, резервный арбитр - Гоце Петрески.Матч пройдет в Краснодаре 8 ноября, начало - в 20.55 по московскому времени.