Наставник "Стандарда": наша цель - победить "Краснодар"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Популярные новости:
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Цюрих
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|Байер
|3
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|6
|3
|Лудогорец
|3
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|1
|4
|Ларнака
|3
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|3
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|9
|2
|Лейпциг
|3
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Русенборг
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Славия
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|6
|3
|Копенгаген
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Бордо
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|3
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
|2
|Фенербахче
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|3
|Спартак Трнава
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|3
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
|2
|Спортинг
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Ворскла
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|3
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|2
|Милан
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Олимпиаков
|3
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|4
|4
|Дюделанж
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|3
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|2
|Вильярреал
|3
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|5
|3
|Рапид
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Спартак М
|3
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|3
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|9
|2
|Лацио
|3
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|6
|3
|Марсель
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Мальмё
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Сарпсборг 08
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Бешикташ
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|3
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
|2
|Краснодар
|3
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|3
|Стандард
|3
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|3
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|5
|2
|Динамо Киев
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|3
|Ренн
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|ПАОК
|3
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|Види
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|0
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|3
|-3
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|4
|БАТЭ
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|1
|0
|1
|3
|4
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|3
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Наставник "Стандарда": наша цель - победить "Краснодар"
Главный тренер "Стандарда" Мишель Прюдомм на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Европы против "Краснодара".
- Какой завтра будет матч? Насколько сложным он будет?
– Нужно быть внимательными в отношении защиты. Это будет достаточно сложно. Это очень хороший момент, чтобы проявить себя. В последнем матче мы реабилитировали себя. Теперь необходимо показать наилучшие результаты. Это будет достаточно сложно. Нужно уделять внимание деталям.
- Возможно есть некие сомнения относительно предстоящего матча? Что является наиболее сложным?
- Важно не задавать лишних вопросов и не создавать напряжение перед матчем.
- Для вас возвращение в Россию является ключевым моментом?
- Это действительно сложный чемпионат, здесь сложные игры.
- Есть ли какая-то особенность после первого матча с "Краснодаром"?
- У нас были сложные моменты в домашнем матче, но у нас получилось победить. Перед ответным матчем есть тревога. Мы не должны создавать лишнее напряжение, нам надо показать себя наилучшим образом. Мы уверены, что должны победить. Это наша цель. Нужно обязательно выиграть. Это наиболее важно для нас. "Краснодар" – сильный соперник для нас, но мы сделали хорошую работу в Лиге Европы и будем продолжать работать, чтобы улучшать результаты.
- Президент сказал, что не нужно беспокоиться. Что думаете по этому поводу?
- Каждая команда хочет достичь наилучших результатов в еврокубках, и для этого необходимо иметь много энергии, выкладываться. Но не всегда футболисты находятся в лучшей форме – это тоже нужно учитывать. Бывает усталость, но с другой стороны, это тоже опыт. Нам нужно найти оптимальное решение с составом. Может, соперник завтра преподнесет нам сюрпризы. Мы играем не только на контратаках, но пока еще не определились, как будем действовать.
Мы впечатлены стадионом. Как внутри, так и снаружи все очень красиво.
Rusfootball.info
- Какой завтра будет матч? Насколько сложным он будет?
– Нужно быть внимательными в отношении защиты. Это будет достаточно сложно. Это очень хороший момент, чтобы проявить себя. В последнем матче мы реабилитировали себя. Теперь необходимо показать наилучшие результаты. Это будет достаточно сложно. Нужно уделять внимание деталям.
- Возможно есть некие сомнения относительно предстоящего матча? Что является наиболее сложным?
- Важно не задавать лишних вопросов и не создавать напряжение перед матчем.
- Для вас возвращение в Россию является ключевым моментом?
- Это действительно сложный чемпионат, здесь сложные игры.
- Есть ли какая-то особенность после первого матча с "Краснодаром"?
- У нас были сложные моменты в домашнем матче, но у нас получилось победить. Перед ответным матчем есть тревога. Мы не должны создавать лишнее напряжение, нам надо показать себя наилучшим образом. Мы уверены, что должны победить. Это наша цель. Нужно обязательно выиграть. Это наиболее важно для нас. "Краснодар" – сильный соперник для нас, но мы сделали хорошую работу в Лиге Европы и будем продолжать работать, чтобы улучшать результаты.
- Президент сказал, что не нужно беспокоиться. Что думаете по этому поводу?
- Каждая команда хочет достичь наилучших результатов в еврокубках, и для этого необходимо иметь много энергии, выкладываться. Но не всегда футболисты находятся в лучшей форме – это тоже нужно учитывать. Бывает усталость, но с другой стороны, это тоже опыт. Нам нужно найти оптимальное решение с составом. Может, соперник завтра преподнесет нам сюрпризы. Мы играем не только на контратаках, но пока еще не определились, как будем действовать.
Мы впечатлены стадионом. Как внутри, так и снаружи все очень красиво.
Rusfootball.info
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