Наставник "Стандарда": наша цель - победить "Краснодар"

Главный тренер "Стандарда" Мишель Прюдомм на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Европы против "Краснодара".– Нужно быть внимательными в отношении защиты. Это будет достаточно сложно. Это очень хороший момент, чтобы проявить себя. В последнем матче мы реабилитировали себя. Теперь необходимо показать наилучшие результаты. Это будет достаточно сложно. Нужно уделять внимание деталям.- Важно не задавать лишних вопросов и не создавать напряжение перед матчем.- Это действительно сложный чемпионат, здесь сложные игры.- У нас были сложные моменты в домашнем матче, но у нас получилось победить. Перед ответным матчем есть тревога. Мы не должны создавать лишнее напряжение, нам надо показать себя наилучшим образом. Мы уверены, что должны победить. Это наша цель. Нужно обязательно выиграть. Это наиболее важно для нас. "Краснодар" – сильный соперник для нас, но мы сделали хорошую работу в Лиге Европы и будем продолжать работать, чтобы улучшать результаты.- Каждая команда хочет достичь наилучших результатов в еврокубках, и для этого необходимо иметь много энергии, выкладываться. Но не всегда футболисты находятся в лучшей форме – это тоже нужно учитывать. Бывает усталость, но с другой стороны, это тоже опыт. Нам нужно найти оптимальное решение с составом. Может, соперник завтра преподнесет нам сюрпризы. Мы играем не только на контратаках, но пока еще не определились, как будем действовать.Мы впечатлены стадионом. Как внутри, так и снаружи все очень красиво.