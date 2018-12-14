Валерий Рейнгольд: самоотдача — не пробег в километрах, а когда игроки готовы друг за друга жизнь отдать

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

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Валерий Рейнгольд: самоотдача — не пробег в километрах, а когда игроки готовы друг за друга жизнь отдать

Валерий Рейнгольд: самоотдача — не пробег в километрах, а когда игроки готовы друг за друга жизнь отдать Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал завершение сезона московским «Спартаком» поражением от «Вильярреала» в Лиге Европы УЕФА


- На взгляд любителя игра «Спартака» выглядела так, что игроки старались, бегали, но каждый был сам по себе. Но в общем на поле был бардак. Что вы видели как профессионал?

- Вы в принципе за меня всё сказали. Это самый настоящий бардак. Думаю, что сегодня команда была уже в отпуске. И играть, ещё два часа им горбатиться просто, как мне кажется – не хотелось.

Что тут можно сказать? Мне стыдно. Стыдно за мою команду. Решающие игры так не играются. Если честно, я думал… я надеялся, что сегодня «Спартак» даст бой. Это решающая игра, и ей можно хоть как-то подсластить сезон, что в этом году складывался неудачно.

Можно было выйти на этот матч словно на бой, а потом, когда ты выложил на поле всё что мог – уже честно, с чистой совестью отправляться в отпуск. Но увы, видимо многие ребята не понимают за какую команду они играют. Либо же они не понимают, что нужно делать на футбольном поле. Такое складывается впечатление.

Я иной раз и сам уже сомневаюсь: быть может слишком требователен? Быть может сам себя обманываю? Может быть через чур критичен? Но нет, факты не говорят об этом. Сегодня я абсолютно с вами согласен: это были какие-то бардачные дела. И мы видели людей, которые ни за что сегодня не отвечают: «Попали? Ну попали. Проиграли? Ну проиграли. Ну и что там дальше?». Увы, но видимо так некоторые размышляют. И безобразие, и полнейший бардак.

Иногда смотришь на таких вот «футболистов» и думаешь: да, ребята, «подфортило» вам. Получаете сумасшедшие бабки, и при этом по самоотдаче не стоите ни рубля. Вы всем упакованные, имеете автомобили Ferrari, и так далее и тому подобное. Но при этом мы видим такое пренебрежение и безразличие к своей работе. Футбольную апатию.

Говорить тут о футбольной стратегии и тактике… Ребята, чтобы выстраивать какую-либо футбольную линию, и играть по одной или другой системе, будь то 4-4-2, или 4-3-3 – для начала нужно выходить на футбольное поле и полностью отдаваться этому делу. Любить это дело. Если это есть – можно говорить о схемах, тактике, рассуждать о количестве нападающих – и так далее.

Но когда команда на поле полностью не отвечает базовым требованиям игры в футбол, то о чём можно говорить? Какая тактика тут может помочь? Вот смотришь на это безобразие и думаешь: «Боже ты мой, до каких пор мы будем смотреть эту ерунду и мутотень?». Ведь эти люди словно не понимают зачем они вышли на футбольное поле.

Вот такое, быть может и очень строгое, но моё как человека из этой игры мнение.

- Вы знаете, если по статистике посмотреть пройденные дистанции, то скорее всего цифры будут более-менее средние по турниру. Вопрос, скорее в том, что сегодня многие словно не совсем понимали куда и зачем им бежать. Когда игроки словно ломились в скученности игроков обороны, вместо того чтобы искать, создавать и использовать открытые зоны.

- Я понимаю о чем вы говорите и согласен с этим. Каждый футболист, одевая игровую форму того или иного коллектива – должен четко осознавать какие традиции есть в этой команде. Это первое.

Второе: каждый футболист, попадая в такие команды как «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» - они должны понимать, что без вклада их мастерства в общую копилку командной игры, ничего хорошего не будет. Не будешь играть на команду, твой коллектив ничего не добьётся.

В футбол играют люди, а не роботы! Вы сказали о показателях пробега на поле. Но ведь это подход словно в часовом механизме – завёл пружину, и пошёл бегать. Взял человека, и словно как роботу дал задание. А тот побежал. А куда он побежал, зачем он побежал? Всё это словно до лампочки – ты главное беги. И человек тут да, набегает именно тот показатель что будет нужен.

Но ведь они на поле должны выполнять роль футболиста, а не марафонца! И делать полезные для команды и результата действия. Ответьте мне на вопрос: нападающий при атаке должен обыгрывать своего оппонента защитника?

- Если защитника плотно не подстраховывают – разумеется.

- Нет, конечно должен. Даже если сзади этого защитника и подстраховывают. Но футболист высокого класса должен быть готов к матчу не только ногами, но и головой. Он должен читать игру! У нападающего должна быть скорость, в том числе и резкий стартовый рывок. Такая стартовая скорость, что через 2-3 метра ты уже от защитника убегаешь. А в наших нынешних командах получается что? Нападающие не умеют обыгрывать защитников один в один?

Когда на поле обе команды играют словно роботы – футбол теряет красоту. Это неприемлемый подход к футболу. Должны быть красота, изящество. Должны быть нестандартные движения. Я смотрю на нападающих и не могу понять: почему оставаясь с защитником один в один, ты не лезешь в штрафную? Почему не стремишься его обыграть?

И вы знаете, вполне возможно, что он не идёт в индивидуальный обыгрыш потому, что просто этого делать не умеет. Играет в московском «Спартаке», а индивидуально обыгрывать не может – это как? И чего при таком мы хотим от «Краснодара», от ЦСКА, от «Локомотива»? Каких при этом результатов в еврокубках мы от них должны ожидать?

Пишут, что «Локомотив» абсолютно бездарно выступил в Лиге Чемпионов. И ведь это обоснованные слова, и правда. Чемпион России профукал в главном европейском турнире всё что можно. Они за 6 матчей набрали 3 очка. И это ещё будучи «сеяной командой» при жеребьёвке – это что такое?

Вот что происходит. Вот до чего мы доигрались. О каком футболе в стране мы говорим? А почему так происходит? Потому что большинство футболистов сейчас разболтаны, и они даже не понимают предъявляемых тренерами к ним требований. Я смотрю сейчас на Черчесова, и не понимаю – из кого он сейчас будет делать сборную России?

Когда я смотрю на доступных ему футболистов, меня содрогает всего: от затылка до пяток. Заболотный – игрок сборной. Рауш – игрок сборной. Это же с ума сойти можно. Какого результата мы от них можем требовать, если у них, мягко говоря – большие проблемы с футбольным мастерством. Мастерства у них нет!

И тут, глядя на это – в первую очередь нужно спрашивать с наших спортивных чиновников. А также с детских тренеров – кого и как вы умудрились подготовить? Вы кого выпускаете из футбольных академий? Вот сегодня на себя обратил внимание молодой защитник «Спартака», ещё мальчишка – Рассказов. Вы знаете, будь я тренером «Спартака», то надолго бы спрятал его в дубль. Вы посмотрите, как он выбирал и проигрывал свою позицию? Как нам забивался этот гол? Это ведь стыдоба! А где был Рассказов? А ты, оказывается, прямо в… спину…ему смотрел? Просто преследовал, но даже не попытался вступить в единобороство, дабы мяч отобрать.

Человек на своей позиции не выполняет свои футбольные обязанности – о чем тут говорить? Что делал на поле Джикия? Я понимаю, он после травмы. Но он потерялся на поле. Он теряет свою позицию. Про Кутепова я вообще не говорю – вчера это был словно вообще не футболист. Вот вам картина. А потом мы задаемся вопросом: почему «Спартак» не может обыгрывать 30-ю команду в Европе – «Рапид» из Вены? Всё ведь идёт от этого, от отсутствия мастерства.

Когда от игрока в его позиции для его команды пользы ноль, лишь майка светится со «спартаковским ромбиком». Очень многое что потеряно… Быть может я и не прав, но говорю то что вижу. Быть может и не самую радостную картину вам нарисовал – но слишком уж оно наболело.

- Хотелось бы вас уточник: у вас претензии к команде в плане физической выкладки на поле? Или в том смысле что они не играли как команда?

- О какой самоотдаче вы говорите? Самоотдача — это когда вся команда как целостный и единый кулак. А не растопыренная ладонь. Самоотдача – это когда партнёры на поле друг за друга готовы жизнь отдавать. Когда горят глаза. Когда неуступчивость в борьбе – вот что такое самоотдача в игре. А иначе это просто словно прогулка в лесу: пойти, например, землянички собрать или порыбачить. Понимаете, в чём разница?

Я не видел вчера ни самоотдачи, ни желания играть в футбол. И с этого я и начал интервью. Команда словно приехала посмотреть маленький испанский городок. Я не видел сегодня «Спартака», что приехал дать бой местной команде. Такого я не видел. Видел ребят на прогулке, что не хотели играть в футбол – таково моё мнение.

- То есть игрок, что вышел на поле и отбегал даже 15-18 километров за игру, но не делал это с пользой для команды – это не самоотдача?

- Вы понимаете меня правильно. Но не насколько громогласно что ли? Ведь можно отбегать и 100 километров, но всё это будет впустую. Когда я играл в «Спартаке», там были такие заслуженные футболисты как Игорь Нетто, Маслаченко, Крутиков, Хусаинов, Логофет. И говорил так: можно выйти и два часа отбегать, но ничего от этой игры не получить. Имелись в виду бонусы. А можно отбегать так, чтобы они были – разница есть? Есть. Ну да и поехали вперёд. Можно отбегать впустую, а можно и за деньги.

Но сейчас «отбегать за деньги» словно как бы никого и не интересует. А зачем, если все уже «упакованные»? Вот разница между нынешним поколением, и тем временем, когда играл я: они получают бешенные деньги вне зависимости – играешь ли ты или нет. Работаешь чтобы стать лучше, или сидишь в запасе, согревая пятую точку на скамейке запасных. А деньги, что должны быть эквивалентом труда – они вне зависимости от этого льются на его банковскую карту.

И на выходе из этого процесса неизменно выходят зажравшиеся молодые люди. Потому что мы их такими воспитали. И с этими ребятами уже ничего не сделаешь. И это вопрос к чиновникам, что руководят нашим футболом.

Вот ответьте мне на один простой вопрос: после за 8-е место на Чемпионате Мира дают заслуженных мастеров спорта?

- Согласно регламенту за призовые места на турнирах. За завоёванные медали.

- Правильно. И люди годами своим горбом бьются за этот статус. А тут заслуженные мастера спорта за что присвоены? Я смотрю на это как ветеран советского футбола и думаю: «Боже ты мой, куда мы докатились?».

Антон Заболотный теперь у нас заслуженный мастер спорта – ребята, вы чего? Мы до чего дошли?
Теги: Спартак Вильярреал Зенит Заболотный Черчесов Рейнгольд
Сегодня, 11:50
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#3  Сибирячок   (Сегодня, 13:02)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну как то дед мыслит всё-таки советскими штампами. Времена другие, тут за другого рупь не дадут, не то что жизнь свою. Скорее отнимут чужую...
Достаточно посмотреть на эпопею с многочисленными разводами Кержакова, Бузова и Глушакова.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 12:30)
  • +1
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online

тут с дедом и не поспоришь...

Антон Заболотный теперь у нас заслуженный мастер спорта – ребята, вы чего? Мы до чего дошли?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  бородач  счётная палата (Сегодня, 12:28)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Все высохли мозги напрочь--- кто тебе жизнь отдавать за другого будет,если у него лям зеленых под подушкой??


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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