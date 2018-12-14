Валерий Рейнгольд: самоотдача — не пробег в километрах, а когда игроки готовы друг за друга жизнь отдать

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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|5
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|10
|2
|Цюрих
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|АЕК
|5
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|5
|4
|Лудогорец
|5
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|5
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|15
|2
|Селтик
|5
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Лейпциг
|5
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|4
|Русенборг
|5
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|11
|2
|Славия
|5
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|5
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|5
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|13
|2
|Фенербахче
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|8
|3
|Спартак Трнава
|5
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|4
|4
|Андерлехт
|5
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|5
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|13
|2
|Спортинг
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Ворскла
|5
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|5
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|5
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|11
|2
|Милан
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Олимпиакос
|5
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|6
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|10
|2
|Рапид
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|3
|Ренджерс
|6
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|6
|4
|Спартак М
|6
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|18
|2
|Лацио
|6
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Аполлон
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|Марсель
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|11
|2
|Мальмё
|6
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|9
|3
|Бешикташ
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|6
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|12
|2
|Краснодар
|6
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|12
|3
|Стандард
|6
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|10
|4
|Акхисар
|6
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Киев
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|11
|2
|Ренн
|6
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Астана
|6
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|Яблонец
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|16
|2
|БАТЭ
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|9
|3
|Види
|6
|0
|0
|2
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|3
|-3
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|4
|ПАОК
|6
|1
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|4
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|+2
|3
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Валерий Рейнгольд: самоотдача — не пробег в километрах, а когда игроки готовы друг за друга жизнь отдать
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал завершение сезона московским «Спартаком» поражением от «Вильярреала» в Лиге Европы УЕФА
- На взгляд любителя игра «Спартака» выглядела так, что игроки старались, бегали, но каждый был сам по себе. Но в общем на поле был бардак. Что вы видели как профессионал?
- Вы в принципе за меня всё сказали. Это самый настоящий бардак. Думаю, что сегодня команда была уже в отпуске. И играть, ещё два часа им горбатиться просто, как мне кажется – не хотелось.
Что тут можно сказать? Мне стыдно. Стыдно за мою команду. Решающие игры так не играются. Если честно, я думал… я надеялся, что сегодня «Спартак» даст бой. Это решающая игра, и ей можно хоть как-то подсластить сезон, что в этом году складывался неудачно.
Можно было выйти на этот матч словно на бой, а потом, когда ты выложил на поле всё что мог – уже честно, с чистой совестью отправляться в отпуск. Но увы, видимо многие ребята не понимают за какую команду они играют. Либо же они не понимают, что нужно делать на футбольном поле. Такое складывается впечатление.
Я иной раз и сам уже сомневаюсь: быть может слишком требователен? Быть может сам себя обманываю? Может быть через чур критичен? Но нет, факты не говорят об этом. Сегодня я абсолютно с вами согласен: это были какие-то бардачные дела. И мы видели людей, которые ни за что сегодня не отвечают: «Попали? Ну попали. Проиграли? Ну проиграли. Ну и что там дальше?». Увы, но видимо так некоторые размышляют. И безобразие, и полнейший бардак.
Иногда смотришь на таких вот «футболистов» и думаешь: да, ребята, «подфортило» вам. Получаете сумасшедшие бабки, и при этом по самоотдаче не стоите ни рубля. Вы всем упакованные, имеете автомобили Ferrari, и так далее и тому подобное. Но при этом мы видим такое пренебрежение и безразличие к своей работе. Футбольную апатию.
Говорить тут о футбольной стратегии и тактике… Ребята, чтобы выстраивать какую-либо футбольную линию, и играть по одной или другой системе, будь то 4-4-2, или 4-3-3 – для начала нужно выходить на футбольное поле и полностью отдаваться этому делу. Любить это дело. Если это есть – можно говорить о схемах, тактике, рассуждать о количестве нападающих – и так далее.
Но когда команда на поле полностью не отвечает базовым требованиям игры в футбол, то о чём можно говорить? Какая тактика тут может помочь? Вот смотришь на это безобразие и думаешь: «Боже ты мой, до каких пор мы будем смотреть эту ерунду и мутотень?». Ведь эти люди словно не понимают зачем они вышли на футбольное поле.
Вот такое, быть может и очень строгое, но моё как человека из этой игры мнение.
- Вы знаете, если по статистике посмотреть пройденные дистанции, то скорее всего цифры будут более-менее средние по турниру. Вопрос, скорее в том, что сегодня многие словно не совсем понимали куда и зачем им бежать. Когда игроки словно ломились в скученности игроков обороны, вместо того чтобы искать, создавать и использовать открытые зоны.
- Я понимаю о чем вы говорите и согласен с этим. Каждый футболист, одевая игровую форму того или иного коллектива – должен четко осознавать какие традиции есть в этой команде. Это первое.
Второе: каждый футболист, попадая в такие команды как «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» - они должны понимать, что без вклада их мастерства в общую копилку командной игры, ничего хорошего не будет. Не будешь играть на команду, твой коллектив ничего не добьётся.
В футбол играют люди, а не роботы! Вы сказали о показателях пробега на поле. Но ведь это подход словно в часовом механизме – завёл пружину, и пошёл бегать. Взял человека, и словно как роботу дал задание. А тот побежал. А куда он побежал, зачем он побежал? Всё это словно до лампочки – ты главное беги. И человек тут да, набегает именно тот показатель что будет нужен.
Но ведь они на поле должны выполнять роль футболиста, а не марафонца! И делать полезные для команды и результата действия. Ответьте мне на вопрос: нападающий при атаке должен обыгрывать своего оппонента защитника?
- Если защитника плотно не подстраховывают – разумеется.
- Нет, конечно должен. Даже если сзади этого защитника и подстраховывают. Но футболист высокого класса должен быть готов к матчу не только ногами, но и головой. Он должен читать игру! У нападающего должна быть скорость, в том числе и резкий стартовый рывок. Такая стартовая скорость, что через 2-3 метра ты уже от защитника убегаешь. А в наших нынешних командах получается что? Нападающие не умеют обыгрывать защитников один в один?
Когда на поле обе команды играют словно роботы – футбол теряет красоту. Это неприемлемый подход к футболу. Должны быть красота, изящество. Должны быть нестандартные движения. Я смотрю на нападающих и не могу понять: почему оставаясь с защитником один в один, ты не лезешь в штрафную? Почему не стремишься его обыграть?
И вы знаете, вполне возможно, что он не идёт в индивидуальный обыгрыш потому, что просто этого делать не умеет. Играет в московском «Спартаке», а индивидуально обыгрывать не может – это как? И чего при таком мы хотим от «Краснодара», от ЦСКА, от «Локомотива»? Каких при этом результатов в еврокубках мы от них должны ожидать?
Пишут, что «Локомотив» абсолютно бездарно выступил в Лиге Чемпионов. И ведь это обоснованные слова, и правда. Чемпион России профукал в главном европейском турнире всё что можно. Они за 6 матчей набрали 3 очка. И это ещё будучи «сеяной командой» при жеребьёвке – это что такое?
Вот что происходит. Вот до чего мы доигрались. О каком футболе в стране мы говорим? А почему так происходит? Потому что большинство футболистов сейчас разболтаны, и они даже не понимают предъявляемых тренерами к ним требований. Я смотрю сейчас на Черчесова, и не понимаю – из кого он сейчас будет делать сборную России?
Когда я смотрю на доступных ему футболистов, меня содрогает всего: от затылка до пяток. Заболотный – игрок сборной. Рауш – игрок сборной. Это же с ума сойти можно. Какого результата мы от них можем требовать, если у них, мягко говоря – большие проблемы с футбольным мастерством. Мастерства у них нет!
И тут, глядя на это – в первую очередь нужно спрашивать с наших спортивных чиновников. А также с детских тренеров – кого и как вы умудрились подготовить? Вы кого выпускаете из футбольных академий? Вот сегодня на себя обратил внимание молодой защитник «Спартака», ещё мальчишка – Рассказов. Вы знаете, будь я тренером «Спартака», то надолго бы спрятал его в дубль. Вы посмотрите, как он выбирал и проигрывал свою позицию? Как нам забивался этот гол? Это ведь стыдоба! А где был Рассказов? А ты, оказывается, прямо в… спину…ему смотрел? Просто преследовал, но даже не попытался вступить в единобороство, дабы мяч отобрать.
Человек на своей позиции не выполняет свои футбольные обязанности – о чем тут говорить? Что делал на поле Джикия? Я понимаю, он после травмы. Но он потерялся на поле. Он теряет свою позицию. Про Кутепова я вообще не говорю – вчера это был словно вообще не футболист. Вот вам картина. А потом мы задаемся вопросом: почему «Спартак» не может обыгрывать 30-ю команду в Европе – «Рапид» из Вены? Всё ведь идёт от этого, от отсутствия мастерства.
Когда от игрока в его позиции для его команды пользы ноль, лишь майка светится со «спартаковским ромбиком». Очень многое что потеряно… Быть может я и не прав, но говорю то что вижу. Быть может и не самую радостную картину вам нарисовал – но слишком уж оно наболело.
- Хотелось бы вас уточник: у вас претензии к команде в плане физической выкладки на поле? Или в том смысле что они не играли как команда?
- О какой самоотдаче вы говорите? Самоотдача — это когда вся команда как целостный и единый кулак. А не растопыренная ладонь. Самоотдача – это когда партнёры на поле друг за друга готовы жизнь отдавать. Когда горят глаза. Когда неуступчивость в борьбе – вот что такое самоотдача в игре. А иначе это просто словно прогулка в лесу: пойти, например, землянички собрать или порыбачить. Понимаете, в чём разница?
Я не видел вчера ни самоотдачи, ни желания играть в футбол. И с этого я и начал интервью. Команда словно приехала посмотреть маленький испанский городок. Я не видел сегодня «Спартака», что приехал дать бой местной команде. Такого я не видел. Видел ребят на прогулке, что не хотели играть в футбол – таково моё мнение.
- То есть игрок, что вышел на поле и отбегал даже 15-18 километров за игру, но не делал это с пользой для команды – это не самоотдача?
- Вы понимаете меня правильно. Но не насколько громогласно что ли? Ведь можно отбегать и 100 километров, но всё это будет впустую. Когда я играл в «Спартаке», там были такие заслуженные футболисты как Игорь Нетто, Маслаченко, Крутиков, Хусаинов, Логофет. И говорил так: можно выйти и два часа отбегать, но ничего от этой игры не получить. Имелись в виду бонусы. А можно отбегать так, чтобы они были – разница есть? Есть. Ну да и поехали вперёд. Можно отбегать впустую, а можно и за деньги.
Но сейчас «отбегать за деньги» словно как бы никого и не интересует. А зачем, если все уже «упакованные»? Вот разница между нынешним поколением, и тем временем, когда играл я: они получают бешенные деньги вне зависимости – играешь ли ты или нет. Работаешь чтобы стать лучше, или сидишь в запасе, согревая пятую точку на скамейке запасных. А деньги, что должны быть эквивалентом труда – они вне зависимости от этого льются на его банковскую карту.
И на выходе из этого процесса неизменно выходят зажравшиеся молодые люди. Потому что мы их такими воспитали. И с этими ребятами уже ничего не сделаешь. И это вопрос к чиновникам, что руководят нашим футболом.
Вот ответьте мне на один простой вопрос: после за 8-е место на Чемпионате Мира дают заслуженных мастеров спорта?
- Согласно регламенту за призовые места на турнирах. За завоёванные медали.
- Правильно. И люди годами своим горбом бьются за этот статус. А тут заслуженные мастера спорта за что присвоены? Я смотрю на это как ветеран советского футбола и думаю: «Боже ты мой, куда мы докатились?».
Антон Заболотный теперь у нас заслуженный мастер спорта – ребята, вы чего? Мы до чего дошли?
- На взгляд любителя игра «Спартака» выглядела так, что игроки старались, бегали, но каждый был сам по себе. Но в общем на поле был бардак. Что вы видели как профессионал?
- Вы в принципе за меня всё сказали. Это самый настоящий бардак. Думаю, что сегодня команда была уже в отпуске. И играть, ещё два часа им горбатиться просто, как мне кажется – не хотелось.
Что тут можно сказать? Мне стыдно. Стыдно за мою команду. Решающие игры так не играются. Если честно, я думал… я надеялся, что сегодня «Спартак» даст бой. Это решающая игра, и ей можно хоть как-то подсластить сезон, что в этом году складывался неудачно.
Можно было выйти на этот матч словно на бой, а потом, когда ты выложил на поле всё что мог – уже честно, с чистой совестью отправляться в отпуск. Но увы, видимо многие ребята не понимают за какую команду они играют. Либо же они не понимают, что нужно делать на футбольном поле. Такое складывается впечатление.
Я иной раз и сам уже сомневаюсь: быть может слишком требователен? Быть может сам себя обманываю? Может быть через чур критичен? Но нет, факты не говорят об этом. Сегодня я абсолютно с вами согласен: это были какие-то бардачные дела. И мы видели людей, которые ни за что сегодня не отвечают: «Попали? Ну попали. Проиграли? Ну проиграли. Ну и что там дальше?». Увы, но видимо так некоторые размышляют. И безобразие, и полнейший бардак.
Иногда смотришь на таких вот «футболистов» и думаешь: да, ребята, «подфортило» вам. Получаете сумасшедшие бабки, и при этом по самоотдаче не стоите ни рубля. Вы всем упакованные, имеете автомобили Ferrari, и так далее и тому подобное. Но при этом мы видим такое пренебрежение и безразличие к своей работе. Футбольную апатию.
Говорить тут о футбольной стратегии и тактике… Ребята, чтобы выстраивать какую-либо футбольную линию, и играть по одной или другой системе, будь то 4-4-2, или 4-3-3 – для начала нужно выходить на футбольное поле и полностью отдаваться этому делу. Любить это дело. Если это есть – можно говорить о схемах, тактике, рассуждать о количестве нападающих – и так далее.
Но когда команда на поле полностью не отвечает базовым требованиям игры в футбол, то о чём можно говорить? Какая тактика тут может помочь? Вот смотришь на это безобразие и думаешь: «Боже ты мой, до каких пор мы будем смотреть эту ерунду и мутотень?». Ведь эти люди словно не понимают зачем они вышли на футбольное поле.
Вот такое, быть может и очень строгое, но моё как человека из этой игры мнение.
- Вы знаете, если по статистике посмотреть пройденные дистанции, то скорее всего цифры будут более-менее средние по турниру. Вопрос, скорее в том, что сегодня многие словно не совсем понимали куда и зачем им бежать. Когда игроки словно ломились в скученности игроков обороны, вместо того чтобы искать, создавать и использовать открытые зоны.
- Я понимаю о чем вы говорите и согласен с этим. Каждый футболист, одевая игровую форму того или иного коллектива – должен четко осознавать какие традиции есть в этой команде. Это первое.
Второе: каждый футболист, попадая в такие команды как «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» - они должны понимать, что без вклада их мастерства в общую копилку командной игры, ничего хорошего не будет. Не будешь играть на команду, твой коллектив ничего не добьётся.
В футбол играют люди, а не роботы! Вы сказали о показателях пробега на поле. Но ведь это подход словно в часовом механизме – завёл пружину, и пошёл бегать. Взял человека, и словно как роботу дал задание. А тот побежал. А куда он побежал, зачем он побежал? Всё это словно до лампочки – ты главное беги. И человек тут да, набегает именно тот показатель что будет нужен.
Но ведь они на поле должны выполнять роль футболиста, а не марафонца! И делать полезные для команды и результата действия. Ответьте мне на вопрос: нападающий при атаке должен обыгрывать своего оппонента защитника?
- Если защитника плотно не подстраховывают – разумеется.
- Нет, конечно должен. Даже если сзади этого защитника и подстраховывают. Но футболист высокого класса должен быть готов к матчу не только ногами, но и головой. Он должен читать игру! У нападающего должна быть скорость, в том числе и резкий стартовый рывок. Такая стартовая скорость, что через 2-3 метра ты уже от защитника убегаешь. А в наших нынешних командах получается что? Нападающие не умеют обыгрывать защитников один в один?
Когда на поле обе команды играют словно роботы – футбол теряет красоту. Это неприемлемый подход к футболу. Должны быть красота, изящество. Должны быть нестандартные движения. Я смотрю на нападающих и не могу понять: почему оставаясь с защитником один в один, ты не лезешь в штрафную? Почему не стремишься его обыграть?
И вы знаете, вполне возможно, что он не идёт в индивидуальный обыгрыш потому, что просто этого делать не умеет. Играет в московском «Спартаке», а индивидуально обыгрывать не может – это как? И чего при таком мы хотим от «Краснодара», от ЦСКА, от «Локомотива»? Каких при этом результатов в еврокубках мы от них должны ожидать?
Пишут, что «Локомотив» абсолютно бездарно выступил в Лиге Чемпионов. И ведь это обоснованные слова, и правда. Чемпион России профукал в главном европейском турнире всё что можно. Они за 6 матчей набрали 3 очка. И это ещё будучи «сеяной командой» при жеребьёвке – это что такое?
Вот что происходит. Вот до чего мы доигрались. О каком футболе в стране мы говорим? А почему так происходит? Потому что большинство футболистов сейчас разболтаны, и они даже не понимают предъявляемых тренерами к ним требований. Я смотрю сейчас на Черчесова, и не понимаю – из кого он сейчас будет делать сборную России?
Когда я смотрю на доступных ему футболистов, меня содрогает всего: от затылка до пяток. Заболотный – игрок сборной. Рауш – игрок сборной. Это же с ума сойти можно. Какого результата мы от них можем требовать, если у них, мягко говоря – большие проблемы с футбольным мастерством. Мастерства у них нет!
И тут, глядя на это – в первую очередь нужно спрашивать с наших спортивных чиновников. А также с детских тренеров – кого и как вы умудрились подготовить? Вы кого выпускаете из футбольных академий? Вот сегодня на себя обратил внимание молодой защитник «Спартака», ещё мальчишка – Рассказов. Вы знаете, будь я тренером «Спартака», то надолго бы спрятал его в дубль. Вы посмотрите, как он выбирал и проигрывал свою позицию? Как нам забивался этот гол? Это ведь стыдоба! А где был Рассказов? А ты, оказывается, прямо в… спину…ему смотрел? Просто преследовал, но даже не попытался вступить в единобороство, дабы мяч отобрать.
Человек на своей позиции не выполняет свои футбольные обязанности – о чем тут говорить? Что делал на поле Джикия? Я понимаю, он после травмы. Но он потерялся на поле. Он теряет свою позицию. Про Кутепова я вообще не говорю – вчера это был словно вообще не футболист. Вот вам картина. А потом мы задаемся вопросом: почему «Спартак» не может обыгрывать 30-ю команду в Европе – «Рапид» из Вены? Всё ведь идёт от этого, от отсутствия мастерства.
Когда от игрока в его позиции для его команды пользы ноль, лишь майка светится со «спартаковским ромбиком». Очень многое что потеряно… Быть может я и не прав, но говорю то что вижу. Быть может и не самую радостную картину вам нарисовал – но слишком уж оно наболело.
- Хотелось бы вас уточник: у вас претензии к команде в плане физической выкладки на поле? Или в том смысле что они не играли как команда?
- О какой самоотдаче вы говорите? Самоотдача — это когда вся команда как целостный и единый кулак. А не растопыренная ладонь. Самоотдача – это когда партнёры на поле друг за друга готовы жизнь отдавать. Когда горят глаза. Когда неуступчивость в борьбе – вот что такое самоотдача в игре. А иначе это просто словно прогулка в лесу: пойти, например, землянички собрать или порыбачить. Понимаете, в чём разница?
Я не видел вчера ни самоотдачи, ни желания играть в футбол. И с этого я и начал интервью. Команда словно приехала посмотреть маленький испанский городок. Я не видел сегодня «Спартака», что приехал дать бой местной команде. Такого я не видел. Видел ребят на прогулке, что не хотели играть в футбол – таково моё мнение.
- То есть игрок, что вышел на поле и отбегал даже 15-18 километров за игру, но не делал это с пользой для команды – это не самоотдача?
- Вы понимаете меня правильно. Но не насколько громогласно что ли? Ведь можно отбегать и 100 километров, но всё это будет впустую. Когда я играл в «Спартаке», там были такие заслуженные футболисты как Игорь Нетто, Маслаченко, Крутиков, Хусаинов, Логофет. И говорил так: можно выйти и два часа отбегать, но ничего от этой игры не получить. Имелись в виду бонусы. А можно отбегать так, чтобы они были – разница есть? Есть. Ну да и поехали вперёд. Можно отбегать впустую, а можно и за деньги.
Но сейчас «отбегать за деньги» словно как бы никого и не интересует. А зачем, если все уже «упакованные»? Вот разница между нынешним поколением, и тем временем, когда играл я: они получают бешенные деньги вне зависимости – играешь ли ты или нет. Работаешь чтобы стать лучше, или сидишь в запасе, согревая пятую точку на скамейке запасных. А деньги, что должны быть эквивалентом труда – они вне зависимости от этого льются на его банковскую карту.
И на выходе из этого процесса неизменно выходят зажравшиеся молодые люди. Потому что мы их такими воспитали. И с этими ребятами уже ничего не сделаешь. И это вопрос к чиновникам, что руководят нашим футболом.
Вот ответьте мне на один простой вопрос: после за 8-е место на Чемпионате Мира дают заслуженных мастеров спорта?
- Согласно регламенту за призовые места на турнирах. За завоёванные медали.
- Правильно. И люди годами своим горбом бьются за этот статус. А тут заслуженные мастера спорта за что присвоены? Я смотрю на это как ветеран советского футбола и думаю: «Боже ты мой, куда мы докатились?».
Антон Заболотный теперь у нас заслуженный мастер спорта – ребята, вы чего? Мы до чего дошли?
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