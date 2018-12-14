"Спартак" оштрафован на 28 тысяч евро за выбежавшего к Глушакову фаната

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

"Спартак" оштрафован на 28 тысяч евро за выбежавшего к Глушакову фаната

"Спартак" оштрафован дисциплинарным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на €55 тысяч за два матча группового этапа Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс" (8 ноября) и австрийского "Рапида" (29 ноября).

В первой встрече болельщики красно-белых бросали на поле посторонние предметы, перекрывали эвакуационные пути и использовали пиротехнику. За эту игру москвичам присудили штраф в €27 тысяч.

Также болельщики "Спартака" перекрывали лестничные проходы в матче с "Рапидом", а один из фанатов, Мирослав Голунов, выбежал на поле, чтобы ударить полузащитника Дениса Глушакова. За эти действия болельщиков клуб оштрафован на €28 тысяч. Эти деньги руководство клуба может взыскать с Голунова.

"Газета.ру"
Теги: Глушаков Спартак
Вчера, 22:13
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8
(1)
#8  Юрий Двинянинов   (Сегодня, 00:29)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кафельников заплатит .
Регистрация: 14.12.2018 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Вчера, 22:59)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Цитата: Сибирячок
А кто обещал этот штраф на фаната повесить?

прикинь на тебя бы штраф повесили за разжигание ненависти к Спартаку тыщ так в 50 евро?

И что дальше? Найди сначала такую статью в административном Кодексе - потом поговорим.
а вот тебе пример, баклан.

Выбежал на поле – готовь кошелек. Болельщик возместит «Зениту» штраф

Впервые в российской практике провинившийся футбольный болельщик заплатит за свое поведение из собственного кармана. Фанат, выбежавший на поле во время сентябрьского матча «Зенит» – «Терек», возместит питерскому клубу сумму штрафа, который наложил на него РФС
.....Петербургский мировой суд удовлетворил иск «Зенита» к зрителю матча 8?го тура чемпионата России с «Тереком» 14 сентября, который выбежал на поле «Петровского», где был задержан стюардами и передан в руки полиции.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  anonymous   (Вчера, 22:37)
  • +3
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
А кто обещал этот штраф на фаната повесить?

прикинь на тебя бы штраф повесили за разжигание ненависти к Спартаку тыщ так в 50 евро?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Вчера, 22:32)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
это Глушаку надо платить...довёл болельщиков confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  dobr25  Самарская область (Вчера, 22:29)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: ЧР
надо оштрафовать кдк за то, что болельщик выбежал.

кдк тут роли не играет!Это международное соревнование


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#3  ЧР  Орёл (Вчера, 22:24)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
надо оштрафовать кдк за то, что болельщик выбежал.
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
#2  MAG554  UdSSR (Вчера, 22:18)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кафельникову приготовиться.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Вчера, 22:15)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А кто обещал этот штраф на фаната повесить?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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