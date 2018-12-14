"Спартак" оштрафован на 28 тысяч евро за выбежавшего к Глушакову фаната

"Спартак" оштрафован дисциплинарным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на €55 тысяч за два матча группового этапа Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс" (8 ноября) и австрийского "Рапида" (29 ноября).В первой встрече болельщики красно-белых бросали на поле посторонние предметы, перекрывали эвакуационные пути и использовали пиротехнику. За эту игру москвичам присудили штраф в €27 тысяч.Также болельщики "Спартака" перекрывали лестничные проходы в матче с "Рапидом", а один из фанатов, Мирослав Голунов, выбежал на поле, чтобы ударить полузащитника Дениса Глушакова. За эти действия болельщиков клуб оштрафован на €28 тысяч. Эти деньги руководство клуба может взыскать с Голунова.