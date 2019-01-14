"Шахтер" сыграет с "Айнтрахтом" в Харькове

Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Айнтрахтом" пройдет 14 февраля в Харькове на стадионе "Металлист".Как передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), матч начнется в 23.00 мск.Встреча шестого тура группового этапа Лиги Европы между "Шахтером" и "Леоном" была перенесена из Харькова из-за введенного президентом Украины Петром Порошенко военного положения.