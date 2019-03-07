"Арсенал" уверенно победил "Наполи"

Лига Европы



1/4 финала



"Арсенал" – "Наполи" 2:0



Голы: Рэмси, 14, Торрейра, 25

Лондонский "Арсенал" на своём поле победил "Наполи" (2:0) и приблизил себя к выходу в полуфинал.Чех, Папастатопулос, Косельни, Монреаль, Колашинац, Торрейра (Эль-Ненни, 77), Рэмси, Мэйтленд-Найлз, Озил (Мхитарян, 67), Ляказетт (Ивоби, 67), Обамеянг.Мерет, Кулибали, Руй, Хюсай, Максимович, Аллан, Руис (Унас, 83), Зелиньски, Мертенс (Милик, 66), Кальехон, Инсинье (Юнес, 83).Хюсай, 46