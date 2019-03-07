Голкипер "Челси" прокомментировал победу над "Айнтрахтом"

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага прокомментировал результат полуфинального противостояния с "Айнтрахтом" в Лиге Европы.Оба матча завершились со счетом 1:1. Победителя команды выявляли с помощью серии пенальти, где "Челси" оказался сильнее — 4:3. Голкипер английской команды смог отразить два 11-метровых удара."Пенальти – лотерея. Мы победили, а в финале Кубка лиги проиграли. Действовали против очень сильного соперника, очень рады победе. Изучаем удары бьющих пенальти перед каждой игрой, сегодня нам повезло. Матч на "Уэмбли" в прошлом, я извлек из него урок.Сезон складывался для нас непросто, но мы дошли до двух финалов и вышли в Лигу чемпионов, думаю, это хороший сезон. Впереди нас ждет тяжелое лондонское дерби в Баку с "Арсеналом", — цитирует голкипера "Би-би-си".