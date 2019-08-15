"Конечно, переживал. Был уверен в ребятах. Команда показала характер во втором тайме, вышли и добились победы. Одна часть нашей цели уже достигнута — вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Надо выходить в группу. Скорее всего, будет "Брага". Это сильная команда, будем изучать. Она сильнее "Туна".
Максименко молодец. Гулиев пока тоже нормально играет. Шюррле доволен, Андре — игрок мирового уровня, он старается, много мотивирует команду. Показывает хороший результат, в каждом матче голевые действия. Если все будет хорошо, мы выкупим его: и ему должно здесь понравиться, и нам должен понравиться. Пока все идет в процессе", - цитирует Цорна Sport24.ru.
Томас Цорн: Шюррле - игрок мирового уровня. Если все будет хорошо, "Спартак" выкупит его
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал победу красно-белых над швейцарским "Туном" (2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Команда Олега Кононова, победившая в обоих встречах, вышла в раунд плей-офф, где будет сражаться за место в групповом этапе ЛЕ.
Фото: Rusfootball.info
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