Томас Цорн: Шюррле - игрок мирового уровня. Если все будет хорошо, "Спартак" выкупит его

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал победу красно-белых над швейцарским "Туном" (2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Команда Олега Кононова, победившая в обоих встречах, вышла в раунд плей-офф, где будет сражаться за место в групповом этапе ЛЕ.



Фото: Rusfootball.info