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Андрей Червиченко: поражение "Спартака" в Браге со счетом 1:2 или 1:3 не станет чем-то страшным

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил шансы красно-белых на положительный результат в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой".
Фото: Кубанские новости
"Хотелось бы, чтобы ничью хотя бы зацепили. Я видел один матч "Браги" против "Спортинга". Это не самый легкий соперник. И самое неприятное, что они очень быстро играют и решения принимают, а у "Спартака" с этим тяжело, в обороне есть проблемы.
Впереди "Спартак" может хорошо сыграть за счет Шюррле, за счет новых мыслей. Обязательно нужно забивать, а не как «Краснодар», который вчера на ноль играл и потерял все шансы. Если «Спартак» хотя бы один мяч забьет, то будет очень хорошо, и даже поражение 1:2 или 1:3 не станет страшным, так как дома можно выступить гораздо лучше.

Возможна ли такая же игра, как и в первом матче с "Туном"? Все возможно. "Спартак" на кураже хорошо играет, и за счет этого может выйти весьма неплохо с матчем с "Брагой". Нужно забить один мяч, а там уже дальше будет все полегче, можно будет дома играть. Кто будет сегодня чаще бить — станет большим подспорьем. Можно сказать, что кураж увеличивает шансы «Спартака» сегодня", - цитирует Червиченко Sport24.ru.


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Теги: Червиченко Спарта Брага
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