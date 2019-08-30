Стивен Джеррард: кого хочу получить в соперники в Лиге Европы? Я не против припарковать автобус на "Олд Траффорд"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард признался, что был бы не против встретиться с "Манчестер Юнайтед" в предстоящей Лиге Европы.

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Сегодня в 14:00 по московскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне началась жеребьевка группового раунда турнира."Кого бы я хотел получить в соперники "Рейнджерс" на групповом этапе? Я не против припарковать автобус на "Олд Траффорд", — сказал Джеррард.