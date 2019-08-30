Андрей Тихонов: у "Краснодара" соперники достаточно сильные, все имеют шансы на выход из группы

Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов оценил жеребьевку группового этапа Лиги Европы для "Краснодара", где его соперниками стали швейцарский "Базель", испанский "Хетафе" и турецкий "Трабзонспор".

фото: официальный сайт ФК "Спартак"