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Андрей Тихонов: у "Краснодара" соперники достаточно сильные, все имеют шансы на выход из группы

Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов оценил жеребьевку группового этапа Лиги Европы для "Краснодара", где его соперниками стали швейцарский "Базель", испанский "Хетафе" и турецкий "Трабзонспор".
фото: официальный сайт ФК "Спартак"
"Шансы "Краснодара" в Лиге Европы нужно расценивать, учитывая все травмы команды. У них все соперники достаточно сильные. Игра у краснодарцев есть, тут без вопросов. Но, повторюсь, травмы и матчи на три фронта в совокупности могут сыграть свою роль. Конечно, буду болеть за "Краснодар", но ни одного соперника нельзя сбрасывать со счетов. Испанцы, турки и "Базель" — все имеют шансы на выход из группы", — сказал Тихонов в беседе с Sport24.


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Теги: Лига Европы Краснодар Тихонов
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