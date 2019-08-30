"Эспаньол" не нуждается в представлении, это команда из сильного чемпионата, которая умеет контролировать мяч, организованно обороняется, быстро переходит из обороны в атаку. Нас ждут два сложных, но интересных матча. Такие тесты для молодых футболистов — то, что нам нужно.
Ситуация в "Лудогорце" мне тоже хорошо знакома, поскольку доводилось много общаться с его представителями. Клуб развивается в правильном направлении, в команде сейчас много бразильцев, поэтому их футбол будет чем-то напоминать тот, что исповедует "Эспаньол". На протяжении пяти-семи лет болгары играют как в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, так и в квалификационных раундах, поэтому имеют серьезный опыт.
Как для "Лудогорца", так и для "Ференцвароша" матчи ЛЕ — самые важные в сезоне, потому что это тот случай, когда ты можешь себя показать. С венгерской командой тоже будет непросто, знаю, что в команде Сергея Реброва произошел ряд изменений. В футболе может быть всякое, но мы в любом случае должны нацеливать себя на выход из группы и ожидать следующей жеребьевки", — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.
Виктор Гончаренко: ЦСКА будет настраиваться на выход из группы Лиги Европы
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для армейского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
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