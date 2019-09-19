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Максим Деменко: никто не ожидал, что "Краснодар" проиграет так крупно

Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко прокомментировал разгромное поражение "быков" в первом туре группового этапа Лиги Европы против "Базеля" (0:5).

"Никто не ожидал в такой ситуации, что так проиграют, да еще и крупно. Не знаю, что происходит, но все-таки первые два мяча повлияли. В какой-то степени игру пытались выравнивать, "Базель" делал намного все быстрее и интенсивней. Но никто не ожидал такого результата от "Краснодара". Это, наверное, худшая игра "Краснодара" за последнее время, не считая матч с "Олимпиакосом". Либо "Краснодар" недооценил соперника, хотя "Базель" — команда интересная, против многих российских клубов играла. Такое в футболе бывает, такие моменты.

Никто не ожидал, "Краснодар" до этого показывал такую игру… Доказал, что может играть. Когда "Порту" забивал 3:1 и 3:2, то все равно "Краснодар" играл до конца. Хотя было тяжело. Сыграли не лучший матч.

Руководство и главный тренер пообщаются вместе с командой, найдут момент. Все равно неприятно, давно такого не было, если не брать игру с "Олимпиакосом". Посмотрим, как пойдут следующие игры, как будут себя в Лиге Европы показывать", - цитирует Деменко Sport24.ru.


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Теги: Деменко Краснодар Базель
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