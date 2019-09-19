Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал разгромное поражение "быков" в первом туре группового этапа Лиги Европы против "Базеля" (0:5).
"На мой взгляд, была абсолютно равная игра. Ошибались обе команды, но когда ошибался "Краснодар", то "Базель" забивал голы, по крайней мере, первые два мяча.
Почему такой разгромный счет? Надо смотреть на чемпионат России. Те команды, которые играют в России против "Краснодара", не играют так, как играет "Базель". Швейцарцы сыграли уверенно, спокойно и без какой-то паники. Они не оглядывались на "Краснодар", они не смотрят на их бюджет и на класс игроков.
Нам нужно поднимать общий уровень нашего чемпионата. Таких команд, как "Базель", у нас достаточно в чемпионате России. "Базель" можно сравнить с "Ахматом" и с тульским "Арсеналом".
Если мы посмотрим на игроков "Базеля" и на их индивидуальное мастерство, то я бы там никого не выделил. Я бы ни за кого не заплатил, будучи "Спартаком", "Зенитом", "Краснодаром", даже двух миллионов, обыкновенные футболисты. Я не увидел в их составе суперфутболистов. Мне кажется, "Краснодар" не сталкивался в России с такой командой.
Почему тренерский штаб "Краснодара" не разобрал как следует "Базель", если в России нет такой команды? Ну, значит, так разбирали соперника. Кто смотрелся достойно? По такому счету нельзя вообще никого отметить в составе "Краснодара", - цитирует Шалимова Sport24.ru.
Игорь Шалимов назвал причину разгромного поражения "Краснодара"
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