Константин Кучаев: не сказал бы, что "Эспаньол" — явный фаворит в нашей группе
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом", который состоится сегодня, 3 октября, и начнется в 19:55 мск.
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
"В испанских командах все футболисты очень техничные, быстрые, нам будет тяжело. Действительно, нужно четко разобрать, как действует "Эспаньол", чтобы в игре было полегче. Я бы не сказал, что испанцы — явный фаворит в нашей группе. "Лудогорец" и "Ференцварош", как все убедились, тоже хороши", — цитирует Кучаева пресс-служба ЦСКА.
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