В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Астана" со счетом 1:2 уступила "Партизану".
Лига Европы
2 тур
Гол: Сигурйонссон, 85 - Садик, 29, 73
Астана: Эрич, Шимунович, Томашевич (Постников, 15), Рукавина, Шомко, Бейсебеков (Янга, 79), Сигурйонссон, Маевский, Перцух, Ротариу, Хижниченко (Муртазаев, 46)
Паризан: Стойкович, Павлович, Остойич, Милетич, Урошевич, Здьелар, Натхо, Асано (Брежанчич, 79), Тошич (Маркович, 77), Сума (Шчекич, 66), Садик
"Астана" дома проиграла "Партизану"
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