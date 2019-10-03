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"Астана" дома проиграла "Партизану"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Астана" со счетом 1:2 уступила "Партизану".

Лига Европы

2 тур

Гол: Сигурйонссон, 85 - Садик, 29, 73

Астана: Эрич, Шимунович, Томашевич (Постников, 15), Рукавина, Шомко, Бейсебеков (Янга, 79), Сигурйонссон, Маевский, Перцух, Ротариу, Хижниченко (Муртазаев, 46)

Паризан: Стойкович, Павлович, Остойич, Милетич, Урошевич, Здьелар, Натхо, Асано (Брежанчич, 79), Тошич (Маркович, 77), Сума (Шчекич, 66), Садик


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Теги: Астана Партизан
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