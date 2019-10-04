"Игрок ЦСКА Ваня Обляков, конечно, хотел как лучше. Он вообще парень мыслящий, что ценно. После поражения ЦСКА от "Эспаньола"... в котором, кстати, первый гол в еврокубках забил китаец! И этот китаец играет не за ЦСКА.
То есть одновременно первый китайский гол - это сигнал, что вот оно, началось, теперь не остановится, два миллиарда китайцев прут повсеместно, - и в то же время если кто-то думал, что в геополитическом, а значит, в любом попавшемся смысле китайцам для этого пригодится Россия, то так подумавший болван.
Но вернемся к Облякову.
Ваня сказал: что вы пеняете нам местом Эспаньола в чемпионате Ичпании (восемнадцатое), посмотрите, как они с мячом работают!
То есть Обляков призвал фетишистов-журналистов, а в микст-зону другие не ходят, смотреть в корень.
Но он не заметил, как сказал гораздо более важную вещь. Он сказал себе: смотри, Вань, приехали люди из топ-чемпионата, обычные, в прошлом году там шестые-седьмые, сейчас временно в говне, но они ж в футбол играть умеют!
Да!
И вот с этим умением они делают лидера чемпионата России, Ваня, как бык овцу. Этого умения там, Вань, твоего умения, которое тут на первое тянет, там...
Вот что на самом деле Иван и сказал. И это правда чистая. И она несколько более горькая.
Потому что основана не на том, что журналист ленты новостей сопоставил две строчки в таблицах. А на наблюдении профессионального футболиста о профессиональном же уровне соперника.
ЦВБП! Смотрите: ЦСКА восемнадцатым был бы на Пиренеях", - написал Уткин.
Василий Уткин: ЦСКА восемнадцатым был бы на Пиренеях
Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале прокомментировал интервью полузащитника Ивана Облякова после матча группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом".
Фото: РИА Новости
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