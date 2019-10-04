"Спасибо вам за веру в нас и за поддержку, друзья! Даже в трудную минуту", — говорится в обращении.
"Краснодар" обратился к болельщикам после поражения от "Хетафе" в Лиге Европы
"Краснодар" поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Хетафе". Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
"Спасибо вам за веру в нас и за поддержку, друзья! Даже в трудную минуту", — говорится в обращении.
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