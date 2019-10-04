"Краснодар" обратился к болельщикам после поражения от "Хетафе" в Лиге Европы

"Краснодар" поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Хетафе". Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой гостей со счетом 2:1.