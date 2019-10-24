Защитник "Краснодара" Урош Спаич поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Трабзонспором".
"Матч против "Трабзонспора" очень важен для нас. Все знают, что в Турции никому не бывает легко играть против местных команд. Так что мы готовимся и ждём очень тяжёлую встречу. Мы имеем уже два поражения на групповом этапе Лиги Европы, поэтому надеюсь, что вернёмся из Турции с хорошим результатом", — приводят слова Спаича "Известия".
Матч "Трабзонспор" — "Краснодар" состоится в Трабзоне на стадионе "Хюсейин Авни Акер" сегодня, 24 октября. Начало встречи — в 22:00 мск.
"Быки", не набрав ни одного очка, занимают последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы С Лиги Европы.
Спаич: надеюсь, что "Краснодар" вернётся из Турции с хорошим результатом
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