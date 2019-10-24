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Адиев: чемпионат России в последнее время просел, раньше он был сильнее

Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поделился ожиданиями от матчей российских клубов в Лиге Европы.

"Сложно говорить про "Ференцварош", но учитывая, что ЦСКА неудачно играл, то я надеюсь на положительный результат в сегодняшнем матче. Конечно, ЦСКА на бумаге выглядит фаворитом. "Краснодару" же в Турции будет очень непросто, там всегда очень сложно играть. "Трабзонспор" непростая команда, тем более что у "быков" сейчас короткая скамейка и они играют на несколько фронтов, "Краснодару" в гостях будет довольно-таки сложно сегодня.

Еще есть шансы догнать Португалию в рейтинге УЕФА, но все-таки выступление наших клубов в еврокубках исходит из уровня чемпионата России. Наш чемпионат в последнее время просел, в предыдущие годы он был сильнее. Меньше стало сильных легионеров в наших клубах, я думаю, что в целом именно из-за этого сложно конкурировать в еврокубках. Хотя нельзя назвать игру "Зенита" провальной, вчера в первом тайме довольно хорошо играли против немцев.

Мое будущее? Есть определенный интерес от клубов ФНЛ, но я выжидаю пока паузу. Из РПЛ и европейских команд предложений у меня нет", - цитирует Адиева Sport24.ru.


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Теги: Адиев ЦСКА Краснодар Трабзонспор Ференцварош
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