- Реализация сегодня нас подвела, потому что технически мы оказались менее обоснованы, чем соперники. Не сказал бы, что "Ференцварош" сыграл качественнее. У нас было много хороших моментов как в обороне, так и в нападении. Очень в центре хорошо сыграли. Нужно было забивать свои моменты.
Нервозность? Не знаю, что на это ответить. Дальнейшие шансы? Всё решится в последних трех матчах, там посмотрим.
- Готов ЦСКА выиграть эти матчи и выйти в плей-офф? Будем готовиться, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info
Вадим Карпов: мы хорошо сыграли в центре
Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал исход матча с "Ференцварошем" (0:1) и ответил на вопрос, есть ли шанс у красно-синих на плей-офф Лиги Европы
Фото: Rusfootball.info
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