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Фернандеш: "Локомотиву" мне доказывать нечего. Скорее, надо делать это для "Краснодара"

Автор дубля в ворота "Трабзонспора", футболист "Краснодара" Мануэл Фернандеш, пообщался с журналистами после матча.

– Всегда приятно встречаться с турецкими командами, – признался игрок. – Прошло много времени с моего отъезда, но воспоминания о Турции у меня остались отличные.

– Что скажете по игре? У соперника было много травмированных игроков. Это повлияло на игру?
– С нашей стороны мы не провели лучший матч. Самое важное, что мы заработали три очка, но повторюсь – это не была наша лучшая игра.

– Команда довольна тем, что показала сегодня?
– Проблема была в том, как у нас двигался мяч. Не всегда получалось идти в атаку, продвигаться вперед. Хочу сказать, что в сравнении с другими играми в единоборствах мы выглядели очень неплохо.

– Мы дождались лучшей формы команды или есть еще, куда расти?
– Всегда есть, куда расти. Конечно, на основании этих матчей мы должны делать выводы и улучшать нашу игру. Всегда есть моменты, что можно улучшить.

– Ваша замена связана с физическим состоянием или это чисто тренерское решение?
– Тренер принял решение, которое было лучше для команды, но я с ним еще не разговаривал. Но он всегда делает замены, исходя из нужд команды. Я в порядке физически.

– Следующий матч, против "Локо", станет для тебя принципиальным?
– Исходя из нашей позиции в таблице, это будет важный матч. Нужно побеждать. Не могу сказать, что это будет самый-самый важный матч для нас. "Локомотиву" мне доказывать нечего. Скорее, мне нужно доказывать сейчас что-то "Краснодару". Всегда есть какой-то тон важности, когда ты играешь против команде, где смог достичь многого в индивидуальном и коллективном аспектах.

Источник: www.rusfootball.info/


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Теги: Фернандеш Краснодар Трабзонспор
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