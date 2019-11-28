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Вильена: "Краснодар" готов бороться за выход в плей-офф ЛЕ (видео)

Полузащитник "Краснодара" Тони Вильена был пойман журналистами после игры с "Базелем" в Лиге Европы.



– Насколько было тяжело сегодня?
– Да, это было сложно. Можно было, чтобы матч сложился легче, реализуй мы часть из тех моментов, что у нас были в первом тайме. Тем не менее, Ари забил очень важный мяч для нас. Рады, что победили.

– Игра была грубой, с большим количеством единоборств. Это связано с желанием "Краснодара" победить любой ценой?
– Согласен. Игра была непохожей на ту, что мы провели в Швейцарии. Мы очень хотели выиграть сегодня. Когда хочешь победить, приходится бороться за каждый мяч.

– Что можете сказать про удаление Ари? Насколько это было правомерно?
– Честно говоря, я не видел момента. Мне нужно пересмотреть эпизод.

– Вам не кажется, что Ари следовало действовать аккуратнее? Без него будет сложно в игре с "Хетафе".
– Может быть, ему нужно было быть осмотрительнее. Но Ари такой человек. Плюс он тоже хотел победить и делал это не ради себя, а ради команды. Нам будет сложно без него играть в гостях, но в команде есть игроки, которые могут его заменить.

– Насколько сложна задача выйти в плей-офф в следующей игре?
– Я думаю, это не очень сложная задача. Она не невозможная, надо лишь правильно настроиться на игру, сыграть в наш футбол. Эта игра должна быть как финал.

– Сейчас в команде играет Юрий Газинский, который пропустил часть сезона. Это серьезное изменение игры в центре поля? Как он улучшает игру команды?
– У нас и до его возвращения играли хорошие игроки, потому что у нас, в "Краснодаре", плохих игроков нет. Юра – хороший игрок, он нам сильно помогает. Рад, что он вернулся.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Краснодар Вильена Базель Rвидео
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