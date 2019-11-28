Бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан прокомментировал победу "Астаны" над "Манчестер Юнайтед" (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
"На самом деле, если вы смотрели, "Астана" начала не совсем уверенно, а к минуте 25-й уже начали нести угрозы какие-то. Я думаю, нужно отметить, что 7 человек у "Манчестер Юнайтед" — это молодые мальчишки с академии, получается, выходят в составе. Но все равно это не убирает достоинство "Астаны", и они хорошо завершают не совсем удачную европейскую кампанию. Этот матч немного поправит.
Мы не можем с вами судить тренера "Манчестера" за его решения. Они сами исходят из своего календаря, из долгого перелета. У них работает схема подготовки, и если очковый запас позволяет им такое сделать — почему бы и нет? Я думаю, что это внутренние дела клуба, и нам не стоит это обсуждать. В этом точно нет неуважения.
Насколько это большое событие для Казахстана? Огромное событие сам приезд "Манчестер Юнайтед". Казахстан всегда открыт для любого — для Европы и мира. И "Атлетико" приезжал, и много разных команд. А тут, тем более, обыграли — это достойное, очень хорошее событие", - цитирует Красножана Sprot24.ru.
Красножан: 7 человек у "МЮ" - молодые мальчишки с академии. Но это не убирает достоинство "Астаны"
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